Nehorázny HAZARD na východe Slovenska: Vodič viezol v mikrobuse 14 škôlkárov s učiteľkou... Bol opitý!

KOŠICE - Šokujúci incident sa odohral dnes ráno na východe Slovenska. Polícia zistila, že 14 malých detí s učiteľkou viezol v mikrobuse na krúžok opitý vodič. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu.
Štrnásť detí z košickej materskiej školy sa v stredu ráno tešilo na pravidelný krúžok. Spoločne s pedagogičkou nastúpili do mikrobusu, ktorý ich mal bezpečne dopraviť na miesto určenia. Nikto z nich netušil, aké nebezpečenstvo im hrozí. "Krátko pred 10. hodinou však vozidlo zastavili policajti a 69-ročného vodiča podrobili kontrole. Dychová skúška ukázala 0,37 mg/l alkoholu, teda 0,77 promile," opisuje košická krajská polícia.
"Pred očami 14 detí a ich učiteľky tak skončil vodič, ktorý ich mal chrániť – nie ohrozovať.
Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. O tom, kedy a či vôbec bude môcť opäť šoférovať, rozhodne správny orgán," uviedla polícia s tým, že vodičovi hrozí vysoká pokuta a pravdepodobne aj dlhodobý zákaz šoférovania.
Polícia pri tejto príležitosti upozorňuje všetkých vodičov, že aj pozostatky alkoholu z predchádzajúceho večera môžu byť ráno stále prítomné v organizme a detekovateľné v dychu. Ak niekto prepravuje deti, nesie za ne absolútnu zodpovednosť. "Cesta 14 detí sa dnes mohla skončiť tragicky – našťastie sa tak nestalo. Buďte zodpovední. Nepite, ak šoférujete," vyzýva na záver polícia.