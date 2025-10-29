Vodič v Belej nad Cirochou nafúkal takmer 2,6 promile, skončil v cele

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BELÁ NAD CIROCHOU - Polícia obvinila 67-ročného muža, ktorý v pondelok (27. 10.) večer šoféroval v obci Belá nad Cirochou v okrese Snina a narazil do protiidúceho osobného auta. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, hliadka oboch vodičov podrobila kontrole.
„Šesťdesiatsedemročný muž mal pozitívny výsledok dychovej skúšky, dosiahol hodnotu takmer 2,6 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že skončil v cele policajného zaistenia.