Polícia obvinila 33-ročného Ukrajinca z jazdy pod vplyvom alkoholu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/František Iván)
PREŠOV - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 33-ročnému Ukrajincovi. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, vozidlo, ktoré muž viedol, zastavili v utorok (28. 10.) po 8.00 h na Petrovianskej ulici. „Vodič bol podrobený kontrole, vykonanou dychovou skúškou bolo preukázané, že jazdil pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou takmer 2,5 promile. Cudzincovi bola obmedzená osobná sloboda, bol zadržaný ako podozrivý z protiprávneho konania a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová.