V Tatrách úradoval časový posun! Poliaka a mladú Slovenku museli ratovať zo snehového pekla v totálnej TME

ZÁPADNÉ TATRY – Dve samostatné záchranné akcie museli v nedeľu večer absolvovať horskí záchranári v Západných Tatrách. Po zotmení uviazol na hrebeni 59-ročný poľský turista a neďaleko Salatína stratila orientáciu 26-ročná Slovenka. Oboch napokon našli a bezpečne dopravili do údolia.
Operačné stredisko Horskej záchrannej služby prijalo v nedeľu 26. októbra po zotmení žiadosť o pomoc od poľských kolegov z TOPR. Pomoc potreboval 59-ročný Poliak, ktorý uviazol v exponovanom a bralnatom teréne s názvom Skriniarky na hlavnom hrebeni Západných Tatier. Uplynulý víkend pritom sprevádzala zmena letného času na zimný, čo znamená, že sa stmieva o hodinu skôr. Práve to sa zrejme stalo osudným aj dvojici turistov, ktorých v horách prekvapila tma.
Muž bol síce dobre vybavený do zimných podmienok, no jeho plánovanie túry bolo nevhodné – zastihla ho tma vysoko v horách. Záchranári z oblastného strediska HZS Západné Tatry – Zverovka okamžite vyrazili na pomoc.
Počas prebiehajúcej akcie však prišla ďalšia žiadosť – o pomoc požiadala aj 26-ročná Slovenka, ktorá sa nachádzala v oblasti Salatína. Po zotmení stratila orientáciu, zišla mimo chodníka a nemala svetelný zdroj. K žene preto smerovala druhá skupina záchranárov zo severnej strany Tatier
Nočná záchrana v zimných podmienkach
Do oboch akcií bolo zapojených desať profesionálnych a dobrovoľných záchranárov HZS. Po príchode na miesta uviaznutia zateplili oboch turistov a doplnili im tekutiny.
Najskôr sa podarilo dosiahnuť mladú ženu, poľský turista čakal dlhšie – nachádzal sa v náročnejšom teréne. Oboch následne zviedli do Salatínskej doliny s istením na lane, odkiaľ ich terénne vozidlo HZS dopravilo na Dom HZS v Roháčoch.
Záchranná akcia so Slovenkou skončila v neskorých nočných hodinách, zatiaľ čo poľského turistu priviedli do bezpečia až v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa.
Horská služba upozorňuje, že v horách už panujú zimné podmienky a výlety je potrebné plánovať s ohľadom na krátky deň a skoré stmievanie, ktoré ovplyvnila aj zmena času na zimný. „Neoddeliteľnou súčasťou výstroja by mal byť zdroj svetla a veci na zateplenie,“ pripomína HZS.