V Tatrách zahynul známy maďarský novinár, priateľka ho držala do posledného momentu! Zdrvení sú aj kolegovia

POPRAD - Vo Vysokých Tatrách zahynul 41-ročný maďarský turista pri brodení rozvodneného Malého Studeného potoka. Obeťou je známy maďarský novinár Viktor Török, ktorého silný prúd strhol pod hladinu počas zostupu z Téryho chaty. Na turistike bol so svojou priateľkou, no tá bola bezmocná a pomôcť mu nedokázala. Za novinárom smútia jeho maďarskí kolegovia.
Cez víkend Horská záchranná služba (HZS) informovala o tragédii, ku ktorej došlo vo Vysokých Tatrách. "Dňa 24. 10. 2025 predpoludním prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS prostredníctvom linky tiesňového volania 112 žiadosť o pomoc pre 41-ročného maďarského turistu, ktorý sa pri zostupe z Téryho chaty pod Veľkým hangom snažil prebrodiť Malý Studený potok, ktorý sa po intenzívnych zrážkach rozvodnil. Pri snahe obísť kritické miesto mimo turistického chodníka došlo k pošmyknutiu muža a jeho pádu do potoka. Silný prúd ho strhol a on následne zmizol pod hladinou," priblížila zásah HZS s tým, že na pomoc mu okamžite smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry pozemne. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky.
Záchranári postupne prehľadávali tok rozvodneného potoka. Muža hľadalo aj zariadenie na vyhľadávanie mobilných telefónov, keďže bol jeho telefón stále aktívny. Záchranná akcia bola prerušená v neskorých hodinách prerušená a pokračovala sa od skorých ranných hodín v sobotu. "Okrem záchranárov HZS boli do pátrania zapojení aj psovodi HZS so psami a opäť aj poľský záchranár z TOPR-u. Telo sa nakoniec podarilo lokalizovať v dopoludňajších hodinách dňa 25.10.2025 aj za pomoci očitých svedkov a poklesu hladiny toku rieky," uviedla HZS.
Obeťou je známy maďarský športový novinár
Podľa maďarských médií bol osobou, ktorá v Tatrách cez víkend zahynula, známy maďarský športový novinár . Bol bývalým šéfredaktorom spravodajstva v M4sport. Redakcia je z jeho smrti zdrvená. "Jeho prácu vždy charakterizovala precíznosť, nasadenie a vášeň pre šport. Ako absolvent geografie miloval pobyt v prírode a vo voľnom čase sa venoval ľudovému tancu. Sledoval takmer každý šport a fandil maďarským národným tímom na ihrisku, kedykoľvek mu to čas dovolil, bez ohľadu na to, v akom športe sa zúčastňovali. Jeho odborné znalosti, obetavosť a ľudské vlastnosti budeme vždy spomínať s vďačnosťou a úctou. Jeho kolegovia s ním radi pracovali a jeho neprítomnosť nás všetkých hlboko ovplyvní. Zachováme jeho pamiatku," napísala redakcia M4sport.hu
Podľa informácií maďarského denníka Blikk.hu bol muž v čase, keď došlo k tragédii, so svojou priateľkou. Tá ho mala držať za ruky, kým ho voda stiahla. Žena bezmocne sledovala, ako jej partnera strháva prúd, a hoci sa snažila, nedokázala mu pomôcť. Zamestnanci Téryho chaty zostúpili ku skupine maďarských turistov do príchodu záchranárov HZS a z nebezpečného úseku ich evakuovali do bezpečia chaty, kde im poskytli núdzovú pomoc.
"Bol výborným mediálnym a komunikačným odborníkom – svoju kariéru začal kedysi na TV2 Akadémii. Neskôr pracoval takmer osem rokov v Maďarskej televízii a skúsenosti zbieral aj v Maďarskom futbalovom zväze, na plaveckých majstrovstvách sveta, na mužských majstrovstvách Európy v hádzanej 2022 či na vodnopólovom šampionáte," povedal pre denník jeden z jeho známych.