Predsedníčka súdnej rady reaguje na Kolíkovú: Časy jej vplyvu sú vraj preč

BRATISLAVA – V justícii to opäť iskrí. Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová tvrdo reagovala na slová bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS). Obvinila ju zo snahy znevažovať postavenie súdnej rady a pripomenula, že aj tá musí rešpektovať nezávislosť súdov.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová ostro reagovala na výroky poslankyne a bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) v súvislosti s disciplinárnym konaním voči sudcovi Mestského súdu Bratislava IV, Michalovi Kubišovi. Kolíková na tlačovej konferencii obvinila ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) zo zasahovania do nezávislosti súdov.
Podľa Kosovej nie je v posledných rokoch ničím výnimočným, že politici využívajú alebo zneužívajú súdnu moc na presadzovanie svojich cieľov. V tomto smere podľa nej vyniká práve Mária Kolíková, ktorá to má robiť bez ohľadu na politické prostredie, v ktorom sa práve nachádza.
“Súdna rada nebude zasahovať do prebiehajúcich disciplinárnych konaní a nebude sa k nim nijako vyjadrovať. Ani na želanie bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Časy, keď mala neprípustný vplyv na fungovanie súdnej rady sú, verím, nenávratne preč,” uviedla predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.
Predsedníčka zároveň pripomenula, že disciplinárne senáty Najvyššieho správneho súdu SR sú nezávislou a nestrannou súdnou mocou, ktorej postavenie súdna rada rešpektuje.