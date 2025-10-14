Súdna rada podporila preloženie sudcu Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd

BRATISLAVA - Súdna rada SR podporuje legislatívny podnet Združenia sudcov Slovenska (ZSS) na doplnenie zákona o sudcoch a prísediacich. Uzniesla sa na to na svojom utorkovom zasadnutí. ZSS navrhuje doplnenie osobitného prechodného ustanovenia v tomto zákone, ktoré by umožnilo jednorazové preloženie sudcov Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorí boli k 31. júlu 2021 sudcami jeho správneho kolégia, ak o to požiadajú, na Najvyšší správny súd (NSS) SR, a to bez výberového konania a posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti. Svojej predsedníčke Marcele Kosovej zároveň súdna rada uložila povinnosť informovať o tom Ministerstvo spravodlivosti SR.
Posilnenie NSS skúsenými sudcami
„Vo vzťahu k NSS by to znamenalo personálne posilnenie o sudcov, ktorí boli do 1. augusta 2021 rešpektovanými osobnosťami správneho súdnictva, a to i so zreteľom na aktuálne zavádzané dvojstupňové disciplinárne konanie spojené s požiadavkou, aby sudca NSS činný v disciplinárnom konaní mal aspoň desať rokov praxe sudcu,“ tvrdí Združenia sudcov Slovenska.
Ako ďalej ZSS v podnete argumentuje, pri zriaďovaní NSS neboli akceptované pripomienky združenia, aby sa sudcovia, ktorí boli k 31. júlu 2021 sudcami správneho kolégia NS, na základe zákona stali sudcami NSS, pokiaľ by v určenej lehote nevyhlásili, že chcú zostať sudcami NS.
Kritika netransparentného výberu
ZSS kritizuje, že v čase zriadenia NSS vtedajšia vládna garnitúra rozhodla, že prvé voľné miesta sudcov NSS sa budú výlučne obsadzovať súdnou radou ad hoc realizovaným výberovým konaním, ktoré pozostávalo z verejného vypočutia a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti bez transparentne, vo všetkých smeroch vopred stanovených kritérií, a to i vo vzťahu k sudcom správneho kolégia NS.
ZSS zdôrazňuje, že nijako nespochybňuje úspešných kandidátov, ale od počiatku má výhrady k zvolenému spôsobu výberu. Spôsob zriadenia a následného personálneho obsadzovania nielen NSS, ale v rámci zmeny tzv. súdnej mapy i správnych súdov poprel podľa ZSS jeden z deklarovaných cieľov týchto zmien, a to posilňovanie špecializácie sudcov.