Alkohol za volant nepatrí! FOTO Traja opití vodiči spôsobili v Nitrianskom kraji nehody

NITRA - Traja vodiči pod vplyvom alkoholu spôsobili počas víkendu dopravné nehody v Nitrianskom kraji. Policajti odhalili aj ďalších dvoch vodičov jazdiacich s alkoholom v krvi a vodiča, ktorý jazdil v čase zákazu viesť motorové vozidlá. Všetci skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič Volkswagenu Golf zišiel s vozidlom z cesty, prerazil zvodidlá a auto zostalo zakliesnené v rastlinnom poraste. Podľa vyjadrenia polície 44-ročný vodič zapríčinil nehodou pravdepodobne tým, že neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky. Policajti mu namerali v dychu 1,23 promile alkoholu. Počas nehody nebol nikto zranený.
Vodič vozidla BMW 540 nabúral
Vodič vozidla BMW 540 nabúral so svojím autom do stĺpa elektrického vedenia. Pri následnej kontrole nafúkal 40-ročný muž 2,23 promile alkoholu. Dve zaparkované autá poškodil 51-ročný vodič vozidla Hyundai Tucson. Vzápätí pri policajnej kontrole nafúkal 1,90 promile. Policajti zistili, že vodič šoféroval v čase zákazu viesť motorové vozidlá, ktorý má uložený do mája 2027.