Tragická hromadná nehoda na českej diaľnici D1: Vodič dostal šmyk, zranené dieťa v nemocnici zomrelo

PRAHA – Smrteľná nehoda otriasla Českou republikou. Na diaľnici D1 pri obci Všechromy došlo v nedeľu dopoludnia k hromadnej zrážke piatich osobných áut. Zranili sa traja ľudia vrátane dieťaťa, ktoré svojmu vážnemu zraneniu v nemocnici, žiaľ, podľahlo.
Podľa informácií polície dostal vodič jedného z vozidiel na mokrej vozovke šmyk a narazil do zvodidiel. Krátko nato sa stali súčasťou nehody aj ďalšie štyri autá, ktoré išli za ním. „Ako za ním začali brzdiť, narazili do seba,“ uviedla hovorkyňa polície Barbora Schneeweissová.
Záchranári zasahovali krátko po 10. hodine. Na mieste sa zranili traja ľudia – dvaja utrpeli stredne ťažké zranenia a jedno dieťa bolo v kritickom stave. „Dieťa sme previezli vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice Motol, ďalších dvoch pacientov do Thomayerovej nemocnice,“ spresnila hovorkyňa stredočeskej záchrannej služby Monika Nováková. Napriek okamžitej pomoci lekárov však polícia v pondelok potvrdila, že dieťa v nemocnici zomrelo.
Na mieste zasahovali aj hasiči, ktorí vykonali protipožiarne opatrenia, zasypali uniknuté prevádzkové kvapaliny a pomáhali so zranenými. Diaľnica D1 bola smerom na Prahu takmer dve hodiny úplne uzavretá. Krátko po poludní sa podarilo obnoviť dopravu v dvoch pruhoch a neskôr bol úsek plne spriechodnený.