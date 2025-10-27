Napätie okolo emisných povoleniek: Slovensko čelí problémom s EÚ, ozývajú sa aj iné krajiny! Brusel avizuje zmeny

BRATISLAVA - Od roku 2027 majú platiť európske domácnosti nové emisné povolenky v rámci takzvaného ETS 2. Tie sa negatívne podpíšu na cenách plynu, pohonných látok či uhlia. Odhady toho, koľko nám nové povolenky vytiahnu z peňaženiek, sa líšia, no jedno je isté - priplatíme si. Čim ďalej, tým viac sa voči nim ozýva kritika. Strana Hlas-SD žiada, aby bol systém zrušený, alebo aby bolo aspoň oddialené jeho spustenie. V Európe v tomto nie sme sami, ozývajú sa aj ďalšie krajiny.
Proti povolenkám vo veľkom zbrojí strana Hlas-SD. „Radšej sa budeme s Európskou komisiou súdiť, ako by sme mali prijať tieto nezmyselné opatrenia“ uviedol koncom týždňa šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Hlas-SD má tento postoj dlhodobo. Ešte v piatok šéf Hlasu-SD varoval, že nový systém bude pre každú slovenskú domácnosť znamenať záťaž v priemere 3 000 eur ročne. Strana apeluje na úplné zrušenie systému, prípadne oddialenie jeho spustenia. Národná rada bude podľa jeho slov v piatok rokovať o uznesení, ktoré dáva mandát vláde SR, aby na pôde Európskej únie žiadala prepracovanie tohto nariadenia.
„ETS2 je antisociálny nezmysel, ktorý nemá na Slovensku čo hľadať. Ľudia nebudú platiť tisíce eur ročne za teplo, pohonné hmoty a bývanie len preto, že niekto v Bruseli vymyslel zelenú daň na papieri,“ napísal v nedeľu. To, že sa k tejto téme v nedeľu jasne prihlásil aj premiér, je podľa neho dobrá správa. „Čím viac politickej sily sa postaví za ochranu slovenských domácností, tým je väčšia šanca, že tento bruselský experiment na ľuďoch zastavíme,“ uviedol. Zdôraznil však, že len slová nestačia. „Slovensko musí prijať oficiálne spoločné stanovisko vlády SR, že ETS2 v tejto podobe odmieta. Verím, že Andrej Danko sa k tomuto postoju otvorene pripojí, pretože ticho nestačí – ide o životnú úroveň ľudí, nie o politické taktizovanie,“ odkázal.
„A hlavne vyzývame aj opozíciu a europoslancov, ktorí dnes mlčia: Postavte sa pred ľudí a povedzte, či stojíte za rodinami, alebo za systémom, ktorý zdraží palivá, bývanie a energie. Vaši europoslanci za ETS2 hlasovali. Vaša bývalá vláda za to hlasovala - majte odvahu to priznať. Hlas bude vždy stáť na strane ľudí, nie byrokracie. Podporujeme realistickú a sociálne spravodlivú klimatickú politiku – takú, ktorá pomáha ľuďom modernizovať, nie ich trestá,“ dokázal.
Slovensko nie je samé
Premiér Robert Fico počas víkendu poukázal na to, že Slovensko čelí konaniu zo strany Európskej komisie pre neprenesenie nového systému emisných povoleniek ETS2 do národnej legislatívy. "My sme doteraz nepreniesli toto rozhodnutie Európskej komisie ani do nášho vnútroštátneho práva. Úmyselne to zdržiavame. Začalo sa konanie voči Slovenskej republike za to, že to nechceme rešpektovať,“ povedal premiér. Označil ho za „nezmyselný systém“, ktorý má podľa neho negatívne dopady na domácnosti a dopravu. „Predchádzajúce vlády zahlasovali za túto blbosť a my dnes čelíme infringementu - teda konaniu EK za to, že odmietame tento systém plne zaviesť,“ povedal Fico. Dodal, že Slovensko patrí medzi 15 členských štátov EÚ, ktoré požadujú revíziu systému. Uviedol tiež, krajiny V4 budú emisné povolenky ETS 2 blokovať. Ministra zahraničných vecí Juraja Blanára už poveril, aby zvolal stretnutie s ministrami zahraničných vecí Poľska, Česka a Maďarska.
Proti emisným povolenkám je aj nový český premiér Andrej Babiš. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) po stretnutí s Babišom pred pár dňami povedal, že rovnako odmietame zaťažovať domácnosti a dopravu novými envirodaňami v podobe emisných povoleniek ETS2 a budeme v tomto smere odborne a politicky úzko kooperovať naše pozície.
Nespokojnosť štátov EÚ si uvedomuje aj Európska komisia. Minulý týždeň v reakcii na iniciatívu 19 členských krajín, ktoré upozorňovali na negatívne dôsledky nových povoleniek na ľudí a firmy navrhla v systéme zmeny a predstavila päť mechanizmov, ktoré by sa spustili, ak by cena emisnej povolenky ETS2 prekročila 45 eur. Vďaka tomu má byť cena povoleniek dlhodobo predvídateľná a stabilná.
Systém ETS2 je samostatný systém v rámci európskej Zelenej dohody, ktorý reguluje oblasť emisií oxidu uhličitého zo spaľovania palív v budovách, cestnej doprave a ďalších sektoroch. Obchodovanie s emisnými kvótami by sa malo začať v roku 2027.