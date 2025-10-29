Tarabov rezort rozdelil za dva roky v okresoch Žilina a Bytča 52 miliónov

VIŠŇOVÉ - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba ohlásil počas výjazdového rokovania vlády vo Višňovom pri Žiline doposiaľ pridelené investície od októbra 2023 za takmer 52 miliónov eur do projektov v okresoch Žilina a Bytča, ktoré podporia nielen modernizáciu teplárenstva, triedený zber komunálnych odpadov, vodozádržné opatrenia či environmentálne vzdelávanie, ale tiež zlepšia ochranu pred povodňami, energetickú obnovu verejných budov aj rodinných domov.
Ministerstvo životného prostredia SR pod Tomášom Tarabom zároveň otvára výstavbu cestnej infraštruktúry pre Žilinský samosprávny kraj. Envirorezort vydal v procese EIA potrebné rozhodnutia k chýbajúcim diaľničným úsekom D3, ktoré spájajú Kysucké Nové Mesto a štátnu hranicu s Poľskom. Zelenú dostali tiež diaľničné úseky D1 Turany – Hubová, Hubová – Ivachnová, Križovatka Ivachnová – západ aj rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota.
„Envirorezort pod mojím vedením pokračuje v podpore zmysluplných projektov, vďaka ktorým modernizujeme nielen cestnú infraštruktúru a priemysel, ale rovnako doručujeme občanom Slovenska adresnú pomoc, ktorá pomôže skvalitniť ich každodenný život, zvýši ich životnú úroveň aj ochráni ich zdravie či majetok. Preto som veľmi rád, že aj na severe Slovenska podporujeme investície na ochranu pred povodňami, triedený zber odpadov a zároveň zvyšujeme energetickú efektívnosť verejných aj súkromných budov,“ zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
Z bezmála 52 miliónového investičného balíka pre okresy Žilina a Bytča smeruje za uplynulé dva roky na projekty modernizácie teplárenstva cca 24 miliónov eur z Modernizačného fondu. V rámci Programu Slovensko podporil envirorezort v okresoch Žilina a Bytča 13 projektov za 6,8 milióna eur. V okrese Žilina získalo podporu 11 projektov za 6,3 milióna eur, ktoré majú zlepšiť zber komunálnych odpadov, podporiť vodozádržnéopatrenia aj ochranu pred povodňami. V okrese Bytča bola podporená dvojica projektov v hodnote 500-tisíc eur na výstavbu zelenej extenzívnej strechy na gymnáziu v Bytči a výstavbu zberného dvora v obci Súľov-Hradná.
Z Environmentálneho fondu získali mestá a obce žilinského a bytčianskeho okresu dotácie vo výške 2,39 milióna eur na celkovo 27 projektov, ktoré sú zamerané najmä na rozvoj obehového hospodárstva a zateplenie obecných úradov, materských škôl či domov kultúry. V rámci programu Obnov dom uzatvoril envirorezort doposiaľ v rámci štandardných výziev v okresoch Žilina a Bytča takmer 960 zmlúv za 17,7 milióna eur. Celkovo už boli domácnostiam vyplatené prostriedky za viac ako 8,5 milióna eur v rámci 583 projektov.