Nový zákon o cestnej premávke zaradíme na rokovanie vlády, uviedol Šutaj Eštok

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Ministerstvo vnútra (MV) SR chce do programu tohtotýždňového rokovania vlády zaradiť nový zákon o cestnej premávke, ktorý by umožnil samosprávam využívať v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti stacionárne radary. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) počas kongresu Ministerstva vnútra SR s komunálnymi lídrami pri príležitosti 35. výročia znovuobnovenia samosprávy na Slovensku, na ktorom sa zúčastnilo približne 1200 zástupcov samosprávy.
Stacionárne radary ako prvý krok
„Musíme reagovať aj na primeranosť obmedzenia toho procesu na ceste. Nebolo by dobré pre premávku, aby sa to robilo nejako bezbreho, čiže ideme nejakým prvým krokom, a to sú stacionárne radary,“ priblížil minister vnútra.
Zákon o mestskej a obecnej polícii je podľa neho tiež takmer hotový. „Verím, že zákon predstavíme už v mesiaci november, aby ste to videli komplet celé. Zákon bude dávať také kompetencie pre mestskú políciu, aké si vypýtali starostovia a primátori. Čiže opäť reagujeme na požiadavky priamo od nich,“ spresnil Šutaj Eštok.
Krízové riadenie s dôrazom na spoluprácu
Dodal, že pod záštitou predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) chcú meniť krízové riadenie tak, aby ho robili v kooperácii s primátormi a starostami, pretože práve oni sú prvým kontaktom pri veternej smršti, povodni či zemetrasení. „Chceme to postaviť na základe prevencie a na základe kooperácie medzi štátom a samosprávou,“ podotkol minister.