Ministerstvo rozdelí pre vysoké školy takmer 9 miliónov eur cez projekt na rozvoj podnikavosti

BRATISLAVA - Verejné vysoké školy (VŠ) sa budú môcť uchádzať o financie na rozvoj študijných programov zameraných na zvyšovanie podnikateľského a inovačného potenciálu študentov. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR cez nový národný projekt rozdelí školám 8,9 milióna eur. Výzvu pre VŠ vyhlási v najbližších dňoch. Informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM.
„Cieľom výzvy je, aby dostal šancu každý študent, ktorý bude mať chuť pretaviť svoj inovatívny či podnikateľský nápad na realitu, aby ho vysoká škola naučila ako na to, ako uspieť, a tým pomôcť rozvíjať našu krajinu,“ uviedol štátny tajomník rezortu školstva Róbert Zsembera. MŠVVaM v rámci projektu podporí inovovanie študijných programov.
archívne video
Projekt chce zvyšovať konkurencieschopnosť verejných vysokých škôl
Národný projekt chce zvyšovať konkurencieschopnosť verejných vysokých škôl a motivovať študentov zostať doma a budovať ekonomický rast krajiny. „Bez inovatívnych riešení nezaistíme stabilný a dlhodobý rast našej krajiny. Preto je veľmi dôležité rozvíjať vzdelávanie v tejto oblasti. Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov je pre nás jednou z kľúčových priorít,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Národný projekt verejnosti oficiálne predstavia na konferencii GradeUP a podujatí Noc podnikavosti. Uskutočnia sa 13. novembra v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM pod záštitou prezidenta SR Petra Pellegriniho. Na podujatiach priblížia svet inovácií a startupov, ktoré sa už dnes rodia v prostredí verejných vysokých škôl na Slovensku.