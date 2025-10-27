Hasiči mali plné ruky práce: Minulý tyždeň zasahovali celkovo 533-krát

ŽILINA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 70-krát. Osemnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 28-krát. V 21 prípadoch poskytovali technickú pomoc a dva zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali takisto jedno cvičenie.
Hasiči minulý týždeň zasahovali celkovo 533-krát
Hasiči počas minulého týždňa zasahovali spolu 533-krát. Najviac sa venovali prípadom, pri ktorých poskytovali technickú pomoc. Takýchto výjazdov bolo 216, 45 z nich bolo v Košickom kraji. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Okrem toho zasahovali i pri 122 požiaroch, z ktorých bolo 22 v Nitrianskom kraji a rovnaký počet v Žilinskom kraji. Zaznamenali takisto 174 výjazdov k dopravným nehodám, 32 z nich bolo v Žilinskom a 32 v Košickom kraji. Dvadsaťjedenkrát boli pri úniku nebezpečných látok - osemkrát z toho v Košickom kraji.