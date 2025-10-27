Požiar garáže v Sučanoch spôsobil zlý stav vykurovacieho telesa

SUČANY - Zlý technický stav vykurovacieho telesa spôsobil nedeľný (26. 10.) požiar plechovej garáže v obci Sučany (okres Martin). Informovalo o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.
Požiar garáže likvidovali profesionálni hasiči z Martina a dobrovoľní hasiči zo Sučian a Turian. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne zlikvidovali viacerými prúdmi vody za súčasného rozoberania konštrukcie garáže a ochladzovania vedľa stojacej budovy. Súčasne počas zásahu prebiehalo monitorovanie priestoru termokamerou,“ priblížili zásah hasiči.
Doplnili, že následkom požiaru vznikla majiteľovi garáže priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 10 000 eur. V tejto súvislosti Prezídium HaZZ odporúča pravidelnú kontrolu vykurovacích zariadení. „Pred začiatkom vykurovacej sezóny venujte pozornosť kontrole technického stavu kachlí, ohrievačov, elektrických radiátorov či komínov. Pravidelná údržba a odborná revízia môžu zabrániť nielen vzniku požiaru, ale aj ohrozeniu života a zdravia,“ dodali hasiči.