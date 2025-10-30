Cestujúci sú v šoku: Autobus sa začal HÝBAŤ a prebúral sa až do domu, na mieste je množstvo hasičov!

BENEŠOV - Z cestnej premávky prichádza ďalšia alarmujúca správa o nevídanej nehode. Autobus doslova prebúral stenu rodinného domu po tom, čo sa vraj sám začal pohybovať. V čase incidentu boli dokonca vo vozidle ľudia aj s vodičom.
Portál idnes.cz nehodu bližšie analyzoval a dodal, že na miesto okamžite pribehli viaceré hasičské zložky, aby celú škodu na dome začali sanovať a odstraňovať prekážky z cesty.
Hasiči a statik v pohotovosti
Všetko sa stalo v českom Benešove, kde sa muselo do práce dať až sedem jednotiek hasičov, ktoré stále zasahujú pri štvrtkovej nehode autobusu. Havária spôsobila, že sa vozidlo predralo cez pozemok až do vnútra jedného z rodinných domov. V dome tak ostala jedna veľká diera a gigantická finančná škoda. O šťastí sa dá hovoriť v tom kontexte, že zatiaľ nehlásia žiadnych zranených. Dom je však výrazne poškodený a na pomoc bol povolaný aj statik.
Polícia a hasiči stále čakajú na stanovisko statika
"Došlo k samovoľnému pohybu autobusu, v ktorom cestovali traja pasažieri aj s vodičom," uviedol pre portál hovorca polície Bohumil Malásek s tým, že aj v tomto čase polícia stále rieši, čo sa vlastne stalo. Nateraz sa nevie, či išlo o technickú poruchu alebo niečo iné. "Skúška na alkohol u vodiča bola negatívna," dodal.
Hasiči teraz čakajú na stanovisko statika. "Na základe jeho rozhodnutia budeme prípadne dom stabilizovať a zaisťovať, alebo sa vydáme späť na stanicu," povedal vo štvrtok doobeda hovorca juhomoravských hasičov Štěpán Komosný.
Správu budeme aktualizovať.