AKTUÁLNE Vysoké Tatry ochromila vážna nehoda: Zrážka dvoch áut a autobusu!

(Zdroj: Facebook/Dopravný servis - okres PP, KK, SN)
VYSOKÉ TATRY - K zrážke dvoch osobných vozidiel s autobusom došlo v nedeľu dopoludnia na ceste II/537 z Tatranskej Lomnice na Starú Lesnú vo Vysokých Tatrách. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že cesta bola neprejazdná.
„Vodiči boli podrobení dychovým skúškam s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia. Cesta bola neprejazdná. Obchádzka viedla od Horného Smokovca cez Starú Lesnú a Tatranskú Lomnicu obojsmerne. „Žiadame vodičov o rešpektovanie pokynov polície, trpezlivosť a využitie obchádzkovej trasy,“ uviedla polícia.
Momentálne je už cesta plne prejazdná bez obmedzení.