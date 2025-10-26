Zvrat v prípade údajnej streľby v trnavskom depe: Polícia už má v rukách podozrivého muža!

TRNAVA - Trnavčanov v sobotu večer vystrašili správy o streľbe, ku ktorej malo prísť v bývalom depe. Na mieste zasahovala aj polícia, tá nakoniec oznámila, že osoba, ktorá mala údajne v objekte strieľať, sa na mieste nenachádzala. Dnes však nastal zvrat - podozrivú osobu nakoniec zadržali.
Polícia prijala v sobotu krátko po 15:30 hodine oznámenie o údajnej streľbe v bývalom trnavskom depe. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky ako aj policajný psovod so služobným psom a taktiež policajti z trnavského PPÚ.
Policajti celý objekt bývalého depa prepátrali nielen fyzicky, ale aj pomocou policajného dronu. Osoba, ktorá mala údajne v objekte strieľať, sa na mieste nenachádzala. Nakoniec však v prípade predsa len nastal výrazný posun.
"Policajti sa i napriek prvotným opatreniam na mieste, ktoré neviedli k zisteniu možného páchateľa, prípadu spolu s kolegami z Mestskej polície Trnava intenzívne venovali a muža podozrivého zo včerajšej údajnej streľby sa tak nakoniec podarilo stotožniť a obmedziť na osobnej slobode," oznámili dnes.
"Poverený policajt vec rieši v súvislosti s trestným činom nebezpečného vyhrážania. Vzhľadom na prebiehajúce prvotné úkony nemôžeme poskytnúť žiadne bližšie informácie," dodali.