AKTUÁLNE Nález mužského tela v Bratislave: Na mieste je polícia!

BRATISLAVA - V sobotu popoludní bolo v Bratislave nájdené mužské telo. Polícia na mieste vykonáva procesné úkony.
"Dnes krátko po 16:30 h boli policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III vyslaní k prevereniu oznámenia o náleze tela bez známok života v záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži. Privolaná hliadka na mieste zistila, že sa jedná o osobu mužského pohlavia," uviedla polícia.
Na mieste sa vykonávajú procesné úkony. "Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní," dodali.