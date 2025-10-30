STRATENÁ generácia! O peniazoch a šetrení nevedia NIČ, z úspor by vedeli prežiť len pár mesiacov

BRATISLAVA - O tom, ako finančne hospodáriť a narábať s prostriedkami na účte je dôležité. Hlavne v tejto dynamickej dobe, kedy paradoxne sú jedinou zárukou večné zmeny. Svoje o tom už vedia aj niektorí príslušníci generácie Z, no je ich aj veľa nezodpovedných.
archívne video
Výsledky prieskumu priniesla globálna investičná aplikácia XTB, ktorá ho zrealizovala medzi Generáciou Z na Slovensku a v Česku. Išlo prevažne o prístupy generácie Z k sporeniu v digitálnom veku. Prieskum zisťoval na čo si mladí sporia, koľko eur mesačne odkladajú a ako investujú. Išlo o ročníky vo veku 16 až 29 rokov.
Na úvod treba povedať, že ak sa rozprávame o generácii Z, ide o ľudí s rokmi narodenia 1997 až 2012. Ide o post mileniálov či "zoomerov".
Úspory rozhodne nepatria medzi ich priority
XTB v téme sporenia v digitálnom veku zistila pri generácii Z nasledovné:
- drvivá väčšina mladých z Generácie Z využíva bankové aplikácie (88 percent)
- takmer tretina využíva investičné aplikácie, mladí muži dominujú
- mladé ženy sú finančne zraniteľnejšie, menej investujú a menej sa v tejto oblasti vzdelávajú
- takmer polovica mladých do 30 rokov dokáže mesačne usporiť 50 až 200 eur
- finančný vankúš Gen Z je nedostatočný, až dve tretiny z opýtaných by z úspor zvládli prežiť maximálne štvrť roka (66 percent)
- technológie nabádajú k vyššiemu sporeniu každého druhého
- viac ako 55 percent mladých sporí s dlhodobým horizontom, aby sa zabezpečili na dôchodok, zaistili si bývanie či získali finančnú slobodu
- najčastejším zdrojom informácií o nakladaní s peniazmi nie sú finančníci, ale priatelia a rodina
- u ľudí do 21 rokov sú vysoko aj sociálne siete, zdroj potenciálne nespoľahlivých informácií (populárne aj/najmä u mladých investorov do krypta)
Pozitívom je využívanie nových nástrojov
"Je potešiteľné, že mladí ľudia využívajú technológie aj v oblasti financií. Dnes majú naozaj jednoduchý prístup k sporiacim či investičným produktom, ktoré im môžu pomôcť lepšie sa zabezpečiť do budúcnosti a dlhodobo sa úspešne starať o svoje peniaze. Stále sa však musíme snažiť priniesť im užitočné a dôveryhodné informácie, aby sa vedeli dobre rozhodnúť. Obzvlášť to platí v prípade žien a ľudí s nižším vzdelaním," vyjadril sa Vladimír Holovka, regionálny riaditeľ XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.
Aj ďalšie ukazovatele prieskumu sú zaujímavé.