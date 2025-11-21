Veľká odstávka slovenskej banky: Masívny výpadok služieb, nebudú fungovať karty ani George! Vieme kedy

BRATISLAVA – Slovenská sporiteľňa upozorňuje klientov na rozsiahlu odstávku, ktorá zasiahne prakticky všetky hlavné bankové služby. Z piatka na sobotu (21.–22. novembra) dôjde k dočasnému výpadku debetných kariet, bankomatov, internetbankingu aj mobilných platieb. Banka odporúča klientom pripraviť sa vopred.
Slovenská sporiteľňa uvádza, že odstávka je nevyhnutná pre modernizáciu systémov a zvýšenie bezpečnosti. „Za obmedzené používanie našich služieb sa ospravedlňujeme. Odstávku potrebujeme na vyladenie našich služieb, aby boli ešte rýchlejšie a bezpečnejšie,“ informuje banka na svojej stránke.
Čo nebude fungovať a kedy?
Debetné karty, bankomaty a výbery mobilom
22. november 2025, 0:00 – 1:30
- Nebude možné používať debetné karty
- Nebudú fungovať bankomaty ani vkladomaty SLSP
- Obmedzenia sa môžu dotknúť aj internetových platieb a mobilných platieb:
Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, SwatchPAY!, Xiaomi Pay
Banka odporúča vybrať si dostatočnú hotovosť vopred, aby sa klienti nedostali do problémov pri platení.
Internetbanking George, aplikácia George, Business24, Sporopay a ďalšie online služby
22. november 2025, 0:00 – 3:00
- Všetky digitálne služby budú nedostupné
- George (web aj app) nebude možné používať
- Nebudú fungovať: Databanking, Business24 (web aj mobil), MultiCash, Sporopay, SMS služby, API pre tretie strany
Aktívne investičné operácie (nákup, predaj, zmeny)
22. november 2025, 0:00 – 5:00
Počas tohto času nebude možné robiť žiadne investičné operácie.
mToken – podpisovanie operácií
22. november 2025, 0:00 – 3:00
Nebude fungovať podpisovanie transakcií cez mToken.
Partner Portal
21. november 2025, 21:30 – 22. november 2025, 2:00
Portál partnerov bude mimo prevádzky.
Zriadenie alebo zmena produktov a služieb (web + George)
22. november 2025, 0:00 – 3:00
Bude nedostupné otváranie nových účtov či akékoľvek zmeny produktov.
Push, SMS a e-mailové notifikácie
22. november 2025, 0:00 – 3:00
Klienti nedostanú informácie o obratoch a platbách debetnými ani kreditnými kartami.
Elektronické výpisy
- Elektronické výpisy za 21. november 2025 prídu s oneskorením.
Tip pre klientov
- vybrať si hotovosť vopred,
- vykonať dôležité operácie ešte pred polnocou,
- rátať s dočasnou nefunkčnosťou Georgea aj kariet.
Kreditné karty banky zostanú podľa SLSP počas odstávky funkčné.