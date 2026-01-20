Utorok20. január 2026, meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent

Prokurátori žiadajú od činiteľov Minnesoty záznamy o protiimigračných zásahoch

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti v utorok v rámci vyšetrovania údajného marenia výkonu protiimigračných zásahov doručilo predvolania viacerým demokratickým predstaviteľom štátu Minnesota vrátane guvernéra Tima Walza a starostu Minneapolisu Jacoba Freya. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informovali agentúra AP a stanica CBS News.

Federálni prokurátori zaslali predvolania aj do kancelárií generálneho prokurátora Minnesoty Keitha Ellisona, starostky mesta St. Paul Kaohly Herovej a predstaviteľov dvoch okresov. Žiadajú od nich rôzne dokumenty vrátane všetkých záznamov a komunikácie vydaných od 1. januára a týkajúcich sa nasadenia imigračných úradníkov. Tento krok administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa označila televízia CBS News za významnú eskaláciu situácie medzi ministerstvom spravodlivosti a predstaviteľmi Minnesoty, ktorí sa dostali do sporu v súvislosti s intenzívnymi zásahom proti imigrantom žijúcim v štáte nelegálne.

Minnesota sa stala dejiskom rozsiahlych protestov

Minnesota sa stala v uplynulých dňoch dejiskom rozsiahlych protestov proti konaniu imigračných úradov. Vypukli po tom, čo agent Imigračného a colného úradu (ICE) minulú stredu zastrelil 37-ročnú Američanku Renee Nicole Macklin Goodovú. Podľa ministerstva pre vnútornú bezpečnosť konal v sebaobrane a žena sa ho pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie ale spochybňujú videá z miesta činu, ktoré ukazujú, že Goodovej vozidlo sa agentovi vyhýbalo.

Ministerstvo spravodlivosti v rámci vyšetrovania zisťuje, či sa štátni a miestni funkcionári nezúčastnili na sprisahaní s cieľom brániť federálnym agentom vo výkone ich povinností, uviedli zdroje. Kópia zaslaného predvolania, ktoré mala k dispozícii CBS News, neuvádza, ktoré trestné činy rezort spravodlivosti vyšetruje.

Ellison vo vyhlásení poznamenal, že predvolanie nie je adresované jemu osobne a týka sa poskytnutia záznamov. „Pred necelými dvoma týždňami federálni agenti zastrelili v Minnesote obyvateľku za bieleho dňa. Teraz, namiesto toho, aby sa vážne zaoberal vyšetrovaním zabitia Renee Goodovej, Trump využíva justičný systém ako zbraň proti každému predstaviteľovi, ktorý sa mu odváži postaviť,“ uviedol.

