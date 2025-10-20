Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie: Musí však splniť a dodržať stanovené podmienky a pravidlá

BRATISLAVA/LUXEMBURG - Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ), avšak len pri dodržaní všetkých stanovených kritérií a pravidiel. Po pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu to uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
„Myslíme si, že Ukrajina je svojím spôsobom pripravená, avšak sú tu výhrady niektorých iných krajín a my to musíme brať do úvahy. To ale nebráni Ukrajine, aby pokračovala vo všetkých reformách, ktoré ju čakajú,“ poznamenal Blanár.
archívne video
V súvislosti s pripravovaným 19. balíkom sankcií EÚ proti Rusku Blanár zdôraznil, že Slovensko trvá na tom, aby sankcie ani opatrenia Európskej komisie (EK) napríklad v oblasti zelenej politiky nemali negatívny dopad na slovenskú ekonomiku. Spomenul napríklad potrebu revízie zákazu áut so spaľovacím motorom po roku 2035 či opatrenia na stabilizovanie cien energií.
Slovensko podporí nový sankčný balík
„Preto sme v úzkom kontakte s EK a môžem skonštatovať, že naše návrhy sú viac-menej akceptované a zapracovávané do záverov, ktoré by mali byť prerokované vo štvrtok na Európskej rade,“ dodal s tým, že ak budú zapracované požiadavky slovenskej vlády, Bratislava je pripravená podporiť nový sankčný balík.
Blanár partnerov informoval aj o spoločnom zasadnutí vlád Slovenska a Ukrajiny minulý týždeň v Košiciach. Spomedzi dohodnutých projektov spomenul napríklad dodávky urgentnej elektrickej energie, humanitárne programy či iniciatívu na otvorenie školy pre ukrajinské deti na Slovensku. Rada EÚ tiež podporila plánované stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Budapešti, doplnil Blanár s tým, že verí v novú dynamiku pri rokovaniach.
Rada EÚ rieši situáciu v Moldavsku
Ministri hovorili aj o situácii v Pásme Gazy. Blanár privítal, že došlo k realizácii bodov prvej fázy mierového plánu predstaveného Trumpom. Upozornil, že humanitárna pomoc pre civilistov v palestínskej enkláve je stále nedostatočná a otázne zostávajú ďalšie fázy mierového plánu. Slovensko podľa neho pripravuje už ôsmu evakuáciu pacientov z Pásma Gazy do krajín EÚ, tentokrát do Írska. „V tomto chceme neustále pokračovať ďalej,“ podčiarkol.
Rada EÚ sa venovala aj situácii v Moldavsku, Sudáne a Gruzínsku. Blanár poukázal na proeurópske smerovanie Moldavska po nedávnych voľbách a pripomenul ponuku slovenskej vlády na expertné kapacity pri rokovaniach o vstupe. V prípade Gruzínska odmietol výzvy na prerušenie dialógu s tamojšou vládou a zdôraznil potrebu udržiavať komunikáciu s Tbilisi.