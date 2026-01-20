Beauty Ball 2026 už pozná svoju víťazku: Kráľovnou večera sa stáva… toto meno si navždy zapamätáte!

BRATISLAVA – Priestor, kde sa spája krása, elegancia a kreativita. Takto by sa dal v skratke opísať Beauty Ball 2026, ktorý odštartoval plesovú sezónu vo veľkom štýle. Hostia predviedli modely šiat od extravagantných, cez odvážne až po romantické. Ale víťazkou sa môže stať len jedna…
Hlasovanie čitateľov Topky.sk už rozhodlo a víťazkou Beauty Ball 2026 sa stáva modelka a MISS Universe SR 2023 Kinga Puhová! Kinga zvolila na večer sexi čierne šaty, ktoré síce odhaľovali jej dokonalé telo, no nepôsobili vulgárne. Perová mini sukňa v kombinácii so šifónovou vlečkou siahajúcou až na zem vytvorila dokonalý kontrast medzi odvážnosťou a eleganciou. Každý jej pohyb zdôrazňoval ladnosť a noblesu – jednoducho nádhera, ktorá si titul Kráľovnej večera jednoznačne zaslúži.
Na krásnom druhom mieste sa umiestnila Ivana Gáborík, ktorá svojou eleganciou a noblesou očarila všetkých prítomných. Tretie miesto získala topmodelka Adriana Sklenaříková, ktorá namiesto šiat vsadila na čierny nohavicový kostým a predviedla odvážny, moderný štýl.
Beauty Ball 2026 tak opäť potvrdil, že je miestom, kde móda, osobnosť a odvaha rozhodujú o hviezdach večera. Víťazka Kinga Puhová si titul zaslúžene odnáša a toto meno si fanúšikovia Beauty Ballu zapamätajú navždy. Gratulujeme!
