Babiš opäť perlil: Nie som žiadny nevzdelanec, pre Grónsko som si kúpil GLÓBUS! Orešník je tam za pár minút

PRAHA - Ak si ešte spomínate na hodiny zemepisu, určite vás poteší, že aj európski lídri sa v ňom vzdelávajú aj po svojej sedemdesiatke. Príkladom je český predseda vlády Andrej Babiš (ANO), ktorý sa vyjadril k toľko skloňovanej témy Grónska. To chce ovládniť americký prezident Donald Trump, no Babiš nemá strach, lebo má už aj glóbus a ponúkol dokonca aj svoj pohľad na možné ohrozenie. Nerátal však s iným variantom.

Babiš na tlačovej konferencii čelil otázke možného vojenského ohrozenia a vnútorného konfliktu v NATO. Ak by totiž Trump s Američanmi zaútočil a spustil inváziu do Grónska, nastal by tým podľa viacerých európskych lídrov koniec NATO, minimálne tak, ako ho poznáme.

Za Grónsko sa nemôžeme postaviť, šokoval Babiš a kúpil si glóbus

Babiš najskôr šokoval tým, že sa za Grónsko nepostavil a vraj Česká republika sa "zaňho ani postaviť nemôže". "Grónsko je dánske autonómne územie. O tom nie sú pochybnosti. Ale my budeme podporovať dialóg, nie deklarácie. Zahraničná politika je totiž o diplomacii, nie o tom, kto dá na sociálnu sieť silnejšie prehlásenie," reagoval aj na kritiku domácich médií Babiš.

Na tlačovej konferencii prilial ešte viac oleja do ohňa. "On (Trump, pozn. red.) to chcel kúpiť. Oni (USA, pozn. red.) to chceli kúpiť už päťkrát," skočil do reči redaktorke Babiš. "Čítal som o tom aj článok. Ja som si kvôli tomu kúpil aj glóbus za 15-tisíc (asi 617 eur, pozn. red.) taký krásny, veľký, aby som presne videl, kde to Grónsko je," uštedril prvú perlu Babiš.

 
 

Orešník priletí za 26 minút, tvrdí Babiš, ktorý nerátal guľatosťou zeme

Následne Babiš prispel hypotézou možného útoku Ruskej federácie a túto kúpu tak "ospravedlňoval" názorným príkladom. "Ten Orešník (ruská raketa, pozn. red.) by letel z Ruska na Biely dom 26 minút. Jedenásta minúta je práve nad Grónskom, takže tie argumenty prezidenta Trumpa o Číne a Rusku sú relevantné, ale je skrátka potrebné sa dohodnúť a nejaké výzvy či deklarácie sú o ničom," odvetil český premiér.

V komentárovej sekcii bol však verejnosťou tento argument rýchlo udupaný, a to pomerne expresívne. "Z Kamčatky je "legendárny" Orešník na Aljaške za pár sekúnd," odkázal premiérovi komentujúci, pričom narážal na fakt, že zem je guľatá a USA už s Ruskom susedí z oveľa bližšieho hľadiska - na západ od Aljašky.

Ak teda nerátame s "plochou zemou" za ktorej horizontom sa "končí večnosť" a predpokladáme jej guľatosť, raketu by Rusi vedeli odpáliť z oveľa väčšej blízkosti.

Nesedí mu pomer rozmeru Grónska, priblížil Babiš kúpu glóbusu

Babiš sa neskôr s novým glóbusom pochválil aj na sociálnej sieti a vysvetlil, prečo si ho kúpil. "Niektorí sa mi smejú, lebo majú iný mozog ako ja," začal humorne Babiš. "Toto je mapa a toto je Grónsko a jeho rozmer nezodpovedá realite, preto som si kúpil tento krásny glóbus a tu je ten skutočný pomer toho Grónska napríkald k USA alebo k Európe," tvrdí Babiš.

 
 
