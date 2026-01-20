Inzerát na all inclusive bývanie v Bratislave pobavil internet: Horšie ako väzenie za takmer tisícku mesačne

BRATISLAVA – Ceny nájmov v hlavnom meste už dávno prestali prekvapovať, no jeden inzerát z centra Bratislavy dokázal niečo výnimočné. Pobavil tisíce ľudí, vyvolal lavínu komentárov a stal sa virálnym hitom sociálnych sietí. Dôvod? Dispozícia, akú len tak nevidno.
Na facebookovej skupine Prenájom a bývanie BA sa objavil inzerát, ktorý na prvý pohľad pôsobí ako ďalšia ponuka v preplnenej bratislavskej realite. Autor ponúkol „štartovací veľkorysý bytík v Starom centre Bratislavy“ za 730 eur mesačne plus energie.
Zaujal však opis: „Všetko máte na skok: aj záchod, aj kuchyňu.“ Fotografia interiéru ukazuje, ako sú posteľ, toaleta, sprcha, umývadlo aj kuchynská linka natlačené v jednom miniatúrnom priestore.
Reakcia verejnosti na seba nenechala dlho čakať. Pod príspevkom sa rozprúdila diskusia, ktorá sa rýchlo zmenila na prehliadku internetového humoru. „Pre 2 osoby? To sa budú striedať? Kým jedna spí, druhá sedí na záchode a potom sa vymenia?,“ pýta sa Monika. „Mal by som záujem, ale záchod je moc ďaleko od postele…,“ ironicky poznamenal Matej. Radovan zašiel ešte ďalej: „Nedalo by sa len prehodiť umývadlo s kuchynskou linkou, že by som mohol srať a variť zároveň?“
Viacerí diskutujúci otvorene priznali, že ide o trefnú paródiu. „Presne si to trafil, dnešné inzercie,“ odkázal Števo. Iní prirovnávali byt k obytnej dodávke či k legendárnym bizarným prenájmom, ktoré sa v minulosti objavili na internete.