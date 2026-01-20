Zo svadobného sna nočná mora: Sľúbil jej husté vlasy, ale bol takmer plešatý! Čo sa potom stalo, je neuveriteľné

NAÍ DILLÍ - Žena z Indie podala na manžela sťažnosť, pretože jej celý čas klamal o svojom vzhľade, tvrdil, že má husté vlasy, no po svadbe sa ukázalo, že je takmer plešatý. To však bol len začiatok šokujúceho príbehu, ktorý sa postupne zvrtol v sériu obvinení z násilia, vydierania a drog.
Žena z Indie sa necelý rok po svadbe obrátila na políciu a podala sťažnosť na manžela, ktorý jej okrem iného zatajil, že je plešatý. Ako informovali indické médiá, prípad sa týka manželského páru z mesta Noida v blízkosti Nového Dillí. Žena až necelý rok po svadbe zistila, že jej muž v mnohých veciach klamal.
Podala takzvanú policajnú sťažnosť, čo je v indických podmienkach prvý krok smerom k rozvodu alebo naopak k riešeniu sporu a prípadnému zachovaniu manželstva. V Indii sa manželské konflikty najprv snaží urovnať polícia a až v prípade, že sú rozpory skutočne nezmieriteľné, sa vec posúva na rodinný súd. Lavika Guptová sa na miestnu políciu obrátila s tým, že jej bol sľúbený manžel s „hustými vlasmi“. Po svadbe so Sanjamom Džajnom sa však ukázalo, že jej manžel je v skutočnosti takmer plešatý a svoj stav celý čas zakrýval parukami a príčesky.
Po svadbe sa jeho správanie zhoršilo
Web Times of India bez bližších podrobností uviedol, že do kauzy je zapojených aj ďalších štyroch Džajnových príbuzných. Lavika mala byť navyše uvedená do omylu aj v ďalších ohľadoch, napríklad čo sa týka manželovho vzdelania či skutočných príjmov. Po svadbe sa jeho správanie podľa polície zhoršilo do takej miery, že sa stalo až trestným činom – mal manželku fyzicky napádať, vydierať ju s tým, že zverejní jej súkromné fotografie, a tiež ju mal nútiť priviesť z Thajska do Indie marihuanu. Džajn čelí obvineniam podľa viacerých paragrafov a polícia uvádza, že vyšetrovanie bude ešte nejaký čas trvať.