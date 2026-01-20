Polícia zverejnila DETAILY krvavého incidentu na mestskom úrade: Arzenál zbraní a drogová minulosť páchateľa!

CHŘIBSKÁ - Včerajší brutálny útok na mestskom úrade v českej obci Chřibská má dnes jasnejšie kontúry. Polícia potvrdila, že 39-ročný páchateľ bol v minulosti trestaný narkoman, ktorý mal pri sebe hotový arzenál zbraní. Vyšetrovatelia zároveň preverujú, či jednu zo zranených žien omylom nepostrelila polícia počas neľútostnej prestrelky.
Krvavý incident si vyžiadal život jedného zamestnanca úradu a samotného páchateľa, ktorý po čine obrátil zbraň proti sebe. Všetko sa začalo krátko pred 10:30, kedy útočník vtrhol do budovy mestského úradu. Na mieste zasahovalo niekoľko policajných hliadok, vrátane policajta v civile, ktorý bol v tom čase mimo služby. Páchateľ kládol tuhý odpor a na policajtov vypálil niekoľko desiatok nábojov, pričom strieľal aj cez zatvorené dvere.
Arzenál a kriminálna minulosť
Polícia potvrdila, že útočník mal pri sebe štyri nelegálne zbrane a v čase incidentu vystrelil niekoľko desiatok nábojov. Zranených je šesť ľudí, medzi nimi aj traja policajti a starosta mesta. Podľa hovorcu polície Kamila Marka mal 39-ročný útočník pri sebe revolver, samonabíjaciu pušku a dve samonabíjacie pištole, všetky nelegálne. Zbrane boli na mieste zaistené a budú podrobené balistickej expertíze.
Polícia zároveň oznámila, že útočník bol v minulosti riešený za majetkovú a drogovú trestnú činnosť a za riadenie pod vplyvom drog. Podľa doterajších verzií nešlo o terorizmus, ale o vyriaďovanie osobných účtov. Miestni špekulujú, že útočník bol synom jednej zo zamestnankýň úradu.
Zásah preveruje inšpekcia
Podľa polície je možné, že jedna zo žien bola zranená zásahom zo služobnej zbrane. K tomu malo dôjsť v momentoch prestrelky, keď policajti reagovali na výstrel, ktorým bol zranený kolega cez zavreté dvere. Incident preto preskúmava aj GIBS (Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov).
V utorok ráno sa kriminalisti vrátili na miesto a vykonávajú domovú prehliadku v bývaní páchateľa. Na mieste je zabezpečených desiatky stop, ktoré budú posudzovať znalci. Prebehne aj súdna pitva, ktorá má objasniť presnú príčinu smrti páchateľa aj obete.