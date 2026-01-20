Utorok20. január 2026, meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent

Tragédia v materskej škole: Päťročného chlapca privalili dvere! Záchranári mu už nepomohli

BERLÍN - Bežné dopoludnie v berlínskej materskej škole sa zmenilo na drámu, ktorá otriasla rodičmi aj personálom. Na päťročného chlapca sa zrútili ťažké terasové dvere a napriek okamžitej pomoci sa jeho život nepodarilo zachrániť.

Osudná chvíľa počas dopoludnia

K tragickej nehode došlo v pondelok krátko pred poludním v materskej škole v berlínskej štvrti Niederschöneweide. Podľa prvotných informácií sa masívne sklenené terasové dvere náhle uvoľnili z pántov a spadli dovnútra miestnosti, kde sa nachádzalo dieťa.

Päťročný chlapec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Záchranári sa ho pokúšali oživiť priamo na mieste, no ich úsilie bolo márne, uviedol denník BZ.

Masívny zásah záchranných zložiek

K škôlke okamžite vyrazili hasiči, zdravotníci aj polícia. Nasadené boli aj dva záchranárske vrtuľníky. Celkovo zasahovalo viacero jednotiek, ktoré sa snažili situáciu zvládnuť a zároveň zabezpečiť okolie.

Priestor nehody bol uzavretý páskami a poškodený vstup na terasu, vedúci do vonkajšieho herného areálu, bol dočasne zabezpečený drevenými doskami. Ťažké sklenené dvere, ktoré sa vytrhli z uchytenia, polícia zaistila ako kľúčový dôkaz.

Pomoc pre deti aj dospelých

Na miesto bol povolaný krízový intervenčný tím spolu s kaplánmi, ktorí poskytovali psychologickú podporu deťom, rodičom aj zamestnancom škôlky. Viacerí svedkovia udalosti zostali v šoku a potrebovali odbornú pomoc.

Podľa nemeckých médií sa personál snažil deti čo najskôr odviesť z dosahu tragédie a informovať rodičov.

Vyšetrovanie príčin pokračuje

Berlínska polícia začala trestné vyšetrovanie úmrtia. Kriminalisti zisťujú, či k pádu dverí došlo v dôsledku technickej poruchy, konštrukčnej chyby alebo nesprávnej manipulácie. Vyšetrovatelia už vypočuli svedkov a analyzujú technický stav dverí.

„Sme v šoku a hlboko zarmútení. Samozrejme budeme plne spolupracovať pri objasňovaní okolností tejto tragédie,“ uviedlo vedenie škôlky vo vyhlásení, ktoré citoval denník Bild.

Slová smútku zo škôlky

Zamestnanci zariadenia sa k udalosti vyjadrili aj prostredníctvom oficiálneho odkazu na webovej stránke. Vyjadrili hlboký smútok nad stratou dieťaťa a sústrasť jeho rodine.

„Myslíme na rodinu a blízkych chlapca a vyjadrujeme im úprimnú sústrasť. Našim kolegom, deťom a celej komunite želáme veľa síl v tejto mimoriadne ťažkej situácii,“ uviedla škôlka.

