Bratislavskí policajti vyšetrujú výtržníctvo: Neznámy páchateľ napadol muža

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti vyšetrujú prípad výtržníctva zo 6. októbra. O 18.40 h napadol neznámy páchateľ na parkovisku na Podzáhradnej ulici v Podunajských Biskupiciach muža a spôsobil mu ľahké zranenia. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia zverejnila aj fotografiu mužov, po ktorých totožnosti pátra. „Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ napísali policajti.