Mimoriadnu schôdzu k dôveryhodnosti SIS vedenej Gašparom zvolali na štvrtok

BRATISLAVA - Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k uzneseniu k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) vedenej Pavlom Gašparom má byť vo štvrtok (23. 10.) poobede. Má sa začať o 16.30 h. Zvolal ju na vtedy predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Vyplýva to z informácií zverejnených na webe NR SR.
Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia. Žiadosť o zvolanie podala ešte minulý týždeň. Uznesenie je z dielne skupiny poslancov za opozičnú SaS. Navrhujú v ňom, aby parlament okrem iného vyzval vládu a prezidenta, aby odvolali Gašpara z funkcie riaditeľa tajnej služby.
archívne video
Šéf parlamentu Raši sa v tejto súvislosti obrátil na parlamentný ústavnoprávny výbor. Pre TASR vysvetlil, že nastala legislatívne nejednoznačná situácia, keďže opozícia žiada zvolať schôdzu s jediným bodom programu, ktorý je už zaradený v programe aktuálne prebiehajúcej schôdze.
Požiadal preto výbor o stanovisko k tomu, či je možné na schôdzi zvolanej na žiadosť skupiny poslancov navrhovať prerokovanie bodu programu, ktorý sa nachádza v schválenom programe prebiehajúcej schôdze. Výbor stanovisko ešte neprijal.