Parlament rieši hazardnú novelu: Rozprava obmedzená, rokovanie pokračuje aj po 20.00 h

BRATISLAVA - Národná lotériová spoločnosť Tipos by mohla za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín. Zároveň by mohla prevádzkovať hazardné hry aj mimo územia SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o hazardných hrách, ktorý plénum Národnej rady SR prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v stredu poslanci. Novelu tak celú prerokujú už na aktuálnej schôdzi parlamentu.
Aktualizované 20:40 Poslanci Národnej rady (NR) SR naďalej rokujú v prvom čítaní o novele zákona o hazardných hrách. Predĺženie rokovania o tomto bode v prípade potreby aj po 20.00 h si schválili koaličným procedurálnym návrhom na poobedňajšom hlasovaní. Návrhom zároveň obmedzili rozpravu na 12 hodín. Diskusia v prvom čítaní bude prebiehať až do úplného prerokovania. Novelu zákona o hazardných hrách prerokovávajú zákonodarcovia v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré taktiež schválili v stredu poobede.
Aktualizované 19:05 „Minister (cestovného ruchu a športu, pozn. TASR) Rudolf Huliak (nezávislý) vo svojom vystúpení obracal všetko naopak. To, že sa usekla rozprava o skrátenom legislatívnom konaní, považujeme za hrubé znásilňovanie rokovacieho poriadku. Takisto to, že v prvom čítaní sa obmedzila rozprava. Je to jednoducho zákon, kde štát chce prebrať prevádzkovanie hazardu, proti čomu sme veľmi silno nastavení a myslíme si, že toto je len pre biznis niekoľkých ľudí so štátom,“ vyhlásil opozičný poslanec Marián Čaučík (KDH).
Podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS) tiež postup kritizoval. Hovorí, že vláda „visí na gaťoch lobistov z kasín“. „Tu proste z nejakého dôvodu prišiel pán Huliak a všetci naskočili na tento rytmus - musí to byť schválené, musí to byť schválené čím skôr preto, lebo nejaké licencie idú nejakým kasínam exspirovať. A podľa toho sa riadi celá NR SR. Ja som nič podobné nezažil. Tu boli hraničné situácie, riešili sa urgentné veci, miliardové veci, ale nikdy NR SR nebola taká efektívna ako v prípade lobingu z kasín,“ skonštatoval.
Aktualizované 18:30 O návrhu zákona by sa zatiaľ hlasovať nemalo. Procedurálny návrh predĺžil rozpravu v prípade potreby aj po 20.00 h, avšak bez hlasovania. Najbližšie hlasovanie v parlamente by malo byť vo štvrtok (23. 10.) o 11.00 h. Poslanci prerokovávajú návrh v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré schválili na poobedňajšom hlasovaní.
Aktualizované 18:05 Novelu zákona o hazardných hrách budú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu preberať až do úplného prerokovania v prvom čítaní, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Rozprava má byť zároveň obmedzená na 12 hodín. Poslanci si dané zmeny odsúhlasili koaličným procedurálnym návrhom.
Aktualizované 17:20 Poslanci Národnej rady (NR) SR uzavreli procedurálnym návrhom rozpravu o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o hazardných hrách. Za ukončenie rozpravy bolo 77 zákonodarcov a proti 59 poslancov.
archívne video
Návrh novely reaguje podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, pod ktoré Tipos patrí, na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier, ale aj na potrebu úpravy zákona vyplývajúcu z aplikačnej praxe a vytvorenia právneho rámca pre možnosť vykonávania činnosti národnej lotériovej spoločnosti mimo územia SR.
Efektívnejšie číselné lotérie a poplatky
„Zároveň je zámerom návrhu zákona umožniť efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok,“ uviedlo MCRŠ. Návrhom sa zavádza poplatok za udelenie súhlasu s prevzatím individuálnej licencie.
Hazard v kasínach iba v hoteloch
Prevádzkovať hazardnú hru v kasíne na základe individuálnej licencie prevzatej národnou lotériovou spoločnosťou bude podľa návrhu možné iba v hoteli, ktorého vstupné priestory sú vybavené hotelovou halou a recepciou s nepretržitou prevádzkou. Ak pri prevzatí individuálnej licencie nie je kasíno prevádzkované v hoteli, Tipos premiestni prevádzku kasína do hotela v lehote do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia individuálnej licencie od prevádzkovateľa hazardnej hry v kasíne.