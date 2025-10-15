Ohľaduplnosť vodičov sa zlepšuje, avšak priestupkov je stále dosť

BRATISLAVA - Ohľaduplnosť vodičov voči nevidiacim a slabozrakých na cestách sa zlepšuje, avšak priestupkov je stále dosť. Vyplýva to z výsledkov stredajšej dopravno-preventívnej akcie naprieč Slovenskom pri príležitosti Medzinárodného dňa bielej palice. Hliadky dopravnej polície s figurantmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) sledovali vodičov na 43 priechodoch pre chodcov v 38 mestách.
„Oproti minulému roku nám kolegovia z jednotlivých krajov hlásili pomerne pokojný priebeh, až na niekoľko výnimiek. Väčšina vodičov sa správala pokojne a rešpektujúco,“ skonštatovala Michaela Serafín, hlavná koordinátorka Dňa bielej palice na cestách. Extrémnym prípadom bola podľa nej vodič v Banskej Bystrici, ktorý slovne napadol informátorku i policajtov a privolal si aj svojho advokáta.
Štatistiky podľa krajov
V rámci dopravno-preventívnej akcie odsledovali 6177 vozidiel, z toho 1044 vodičov nedalo prednosť figurantovi s bielou palicou. Najlepšie štatistické výsledky dosiahol Žilinský kraj, v ktorom nezastavilo pred priechodom 7,8 percenta vodičov. Najhorším sa stal kraj Košický, kde evidujú 25,4 percenta vodičov ignorujúcich nevidiaceho. Z jednotlivých priechodov dosiahol najhoršie výsledky Bratislavský kraj, konkrétne priechod na Mýtnej ulici, kde figurantku nerešpektovalo 34,4 percenta vodičov.
V celkovej štatistike dopadla akcia o čosi lepšie ako vlani. Na signál nevidiaceho, avizujúci, že chce prejsť cez priechod, nereagovalo takmer 16,8 percenta vodičov, kým v minulom roku to bolo takmer 20 percent.
Nebezpečné situácie na priechodoch
„Zažili sme zopár nebezpečných situácií, keď som sa o figurantku skutočne bála. Jedno vozidlo na jej signál zastalo a zatiaľ spoza neho vyšlo ďalšie. Ak by som ju nezachytila, mohlo ju zraziť. Všimla som si, že mnoho vodičov absolútne nevnímalo priechod, nieto ešte signál našej figurantky,“ podotkla Renáta Sváková, vedúca Krajského strediska ÚNSS v Bratislave.