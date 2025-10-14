Alkohol za volantom: Traja opití vodiči spôsobili v Bratislavskom kraji nehody

BRATISLAVA - Počas víkendu sa v Bratislavskom kraji stali tri dopravné nehody, ktoré spôsobili opití vodiči. Sú obvinení z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na sociálnej sieti.
V sobotu (11. 10.) pred ôsmou hodinou večer šoféroval 41-ročný vodič na ceste medzi Sencom a Novou Dedinkou. Pri odbočovaní nedal prednosť protiidúcemu vozidlu, následkom čoho došlo k stretu vozidiel. Policajti mu namerali 1,92 promile. Ďalšou bola 46-ročná vodička, ktorá sa v nedeľu (12. 10.) poobede nachádzala v uliciach bratislavského Ružinova. Narazila tam do zaparkovaného auta a z miesta nehody ušla. Následne ju polícia zastavila a podrobila dychovej skúške. Nafúkala 2,19 promile.
„Ešte v ten istý deň, v čase okolo 18.30 h, viedol v obci Láb v Malackom okrese svoje osobné motorové vozidlo 65-ročný vodič, ktorý sa pri odbočovaní plne nevenoval vedeniu vozidla a narazil do motorového vozidla, ktoré bolo zaparkované pred rodinným domom,“ priblížila krajská polícia. U vodiča zistila 1,85 promile.
Oboch vodičov a vodičku obmedzila polícia
Oboch vodičov a vodičku obmedzila polícia na osobnej slobode a eskortovala ich na príslušné policajné oddelenia, kde im každému poverený príslušník Policajného zboru vzniesol obvinenie. Následne ich umiestnili do cely policajného zaistenia. „Dvom vodičom a jednej vodičke hrozí v prípade preukázania viny pred súdom v zmysle Trestného zákona trest odňatia slobody až na jeden rok,“ skonštatovali policajti.