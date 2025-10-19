Vážna nehoda skončila fatálne: Vodiča (†17) našli mimo auta, vážnym zraneniam v nemocnici podľahol

Vodiča s vážnymi zraneniami našli mimo auta (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
HAMULIAKOVO - Polícia sa zaoberá nehodou v obci Hamuliakovo v okrese Senec, ku ktorej došlo v nedeľu nadránom. Vodiča s vážnymi zraneniami našli mimo auta. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
„Policajti po príchode na miesto dopravnej nehody zistili, že ide o osobné motorové vozidlo, ktoré bolo značne poškodené a nachádzalo sa mimo vozovky,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že vodiča previezli do nemocnice. „Okolnosťami, ako aj príčinou tejto nehody sa zaoberajú policajti,“ dodala.
Podľa informácií TV Markízy išlo o 17-ročného mladíka, ktorý zraneniam v nemocnici podľahol. Auto, ktorým havaroval, mal údajne ukradnúť.