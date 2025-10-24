Tragédia v Egejskom mori! Potopil sa čln s migrantmi: Najmenej 14 ľudí zahynulo

ANKARA - Gumový čln s 18 migrantmi sa v piatok potopil v Egejskom mori pri juhozápadnom pobreží Turecka, v dôsledku čoho zahynulo najmenej 14 ľudí, oznámili turecké úrady. Informuje o tom agentúra AP.
Dvaja ľudia vrátane afganského občana prežili, no stále prebiehalo pátranie po ďalších dvoch osobách, ktoré sú nezvestné. Vo vyhlásení regionálneho guvernéra sa uvádza, že do člna sa začala dostávať voda krátko po vyplávaní z pobrežného mesta Bodrum. Nateraz zostáva nejasné, či sa migranti pokúšali dostať na grécky ostrov Kos, ktorý leží neďaleko Bodrumu.
Podľa oficiálnych stanovísk jeden z preživších plával šesť hodín, aby sa dostal na breh, zatiaľ čo druhého našli na neďalekom ostrove. Do pátrania po nezvestných migrantoch nasadili štyri lode pobrežnej stráže, potápačský tím a vrtuľník.
AP pripomína, že Grécko je významným vstupným bodom do Európskej únie pre ľudí utekajúcich z Blízkeho východu, Afriky a Ázie. Mnohí sa pokúšajú na grécke územie dostať z Turecka na nafukovacích člnoch alebo malých loďkách, často v zlom stave. Smrteľné nehody týchto plavidiel sú podľa agentúry bežné.