Šéf Lesov Slovenskej republiky Menyhart končí: Minister Takáč poveril vedením Vojtecha Ferencza

BRATISLAVA - Z osobných dôvodov sa vzdal svojej funkcie generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Tibor Menyhart. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) prijal jeho rozhodnutie a zároveň poveril vedením podniku manažéra Vojtecha Ferencza. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Nový generálny riaditeľ prichádza podľa MPRV s jasným cieľom - zefektívniť vnútorné procesy, posilniť kontrolné mechanizmy a zabezpečiť maximálnu transparentnosť hospodárenia so štátnym majetkom. Jednou z jeho priorít je reforma predaja drevnej suroviny výhradne domácim výrobcom a spracovateľom dreva, čím sa zabezpečí podpora slovenskej drevárskej ekonomiky a vyššia pridaná hodnota v rámci krajiny, zavedenie nového štítkovania dreva na zabezpečenie sledovateľnosti pôvodu a pohybu drevnej hmoty a zvýšenie efektivity a transparentnosti zmluvných vzťahov.
Lesy SR chcú viac transparentnosti
„Naším cieľom je, aby Lesy SR boli naďalej moderným a odborne riadeným podnikom. Chceme, aby každý kubický meter dreva z našich lesov mal jasný pôvod, efektívneho odberateľa a drevo ostávalo čo najviac doma, kde vytvára pracovné miesta,“ uviedol poverený generálny riaditeľ Ferencz.
V čase, keď príjmy klesajú a náklady rastú je podľa MPRV nevyhnutné nastaviť dlhodobo udržateľný systém a zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie jedného z najvýznamnejších štátnych podnikov v oblasti správy lesného majetku. „Ubezpečujem verejnosť aj odbornú lesnícku komunitu, že prioritou zostáva odborné, hospodárne a ekologicky udržateľné obhospodarovanie štátnych lesov v súlade s platnou legislatívou a verejným záujmom,“ dodal minister Takáč.