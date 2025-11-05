Slovensko čelí sťažnosti pred Európskou komisiou: Šokujúce FOTO z poľovačiek medveďov!

BRATISLAVA – Slovensko čelí vážnej sťažnosti pred Európskou komisiou. Organizácia Greenpeace Poľsko podala oficiálny podnet pre údajne nezákonný odstrel až 350 medveďov, ktorý podľa ochranárov ohrozuje aj populáciu tohto prísne chráneného druhu v Poľsku. Na podporu svojich tvrdení zverejnili šokujúce fotografie z poľovačiek.
Podľa Greenpeace slovenská vláda schválila rozhodnutie o odstrele medveďov bez strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré vyžaduje európska legislatíva. Právnu podporu organizácii poskytuje kancelária Frank Bold.
„Poľské medvede často prekračujú hranicu so Slovenskom. Rozhodnutie slovenskej vlády o ich masovom odstrele je v rozpore so zákonom a ohrozuje aj populáciu tohto druhu v Poľsku. Podaním dnešnej sťažnosti chceme dosiahnuť, aby sa toto zabíjanie čo najskôr zastavilo,“ uviedla Aleksandra Wiktor z Greenpeace Poľsko.
„Slovenská vláda nemôže jednoducho udeliť povolenie na odstrel. Musí vykonať strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ako to vyžaduje smernica EÚ o SEA, vrátane posúdenia vplyvov na celú populáciu medveďov v ich cezhraničnom výskyte,“ povedal Adrian Chochoł, právnik z Frank Bold.
Brutálne zábery z poľovačiek
V Poľsku žije len približne 130 medveďov hnedých a ich populácia sa nachádza výlučne v Karpatoch – teda v oblasti, ktorá priamo susedí so Slovenskom. Podľa údajov Greenpeace bolo do 22. októbra na Slovensku usmrtených už 180 medveďov. Organizácia zverejnila fotografie z poľovačiek, ktoré získala slovenská iniciatíva My sme les na základe infozákona. Ochranári hovoria o „brutálnom a neefektívnom“ postupe, ktorý len vyvoláva ďalšie napätie.
Kriticky sa k situácii postavila aj slovenská iniciatíva My sme les, ktorá dlhodobo upozorňuje na chýbajúce opatrenia v prevencii stretov človeka s medveďom. „Odstrel medveďov na Slovensku dosiahol brutálne rozmery a ničomu nepomohol. Medvede sú bez akéhokoľvek posúdenia vplyvov strieľané aj v pohraničnej oblasti, čo si poľskí kolegovia nemohli nevšimnúť. Právne kroky na ochranu slovensko-poľskej populácie medveďa sú preto pochopiteľné. Odstrel medveďov nie je riešením. Zamerať sa musíme na vzdelávanie verejnosti o bezpečnom pobyte v horách a na realizáciu opatrení smerujúcich k zabezpečeniu odpadu aj k odstráneniu vnadísk, ktoré medvede lákajú do blízkosti ľudí,“ povedal Marián Hletko z iniciatívy My sme les.