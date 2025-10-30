Rekordný počet obetí: Nie len na Slovensku robia problémy medvede! TÁTO krajina nasadila proti nim armádu

TOKIO - V Japonsku pribúda obetí po sérii útokov medveďov. Desať mŕtvych od začiatku roka prinútilo úrady požiadať o pomoc armádu.
V severnej prefektúre Akita vyhlásili úrady mimoriadnu situáciu po bezprecedentnej vlne útokov medveďov na ľudí. Guvernér Kenta Suzuki v utorok oficiálne požiadal japonské obranné sily o zásah v ohrozených oblastiach.
„Bez pomoci armády už nedokážeme chrániť životy obyvateľov,“ vyhlásil Suzuki po rokovaní s ministrom obrany. Jeho slová odzrkadľujú narastajúce napätie v regiónoch, kde sa medvede čoraz častejšie približujú k domom a mestám.
Najkrvavejší rok v histórii útokov
Podľa japonského ministerstva životného prostredia si útoky medveďov tento rok vyžiadali už desať obetí – najviac, odkedy sa takéto prípady zaznamenávajú. Len v minulom roku prišlo o život šesť ľudí.
„Zvieratá útočia predovšetkým na hlavu a krk,“ upozornil guvernér Suzuki, ktorý vyzval na okamžité zintenzívnenie opatrení. Pripomenul, že výskyt medveďov už dávno neobmedzujú len horské oblasti – objavujú sa aj v blízkosti škôl a obytných štvrtí.
„Nie je normálne, aby bol každodenný život obyvateľov takto ohrozovaný,“ dodal.
Vláda sľubuje zásah
Minister obrany Šindžiró Koizumi prisľúbil, že vláda „využije všetky dostupné prostriedky“ na obnovu bezpečnosti. Nasadené jednotky majú pomáhať pri monitorovaní rizikových území, varovaní obyvateľov a odháňaní zvierat z osád.
Podľa predstaviteľov ministerstva životného prostredia sa posledný smrteľný útok odohral len minulý týždeň v horskej dedine v oblasti Akita, kde medveď napadol a usmrtil miestneho obyvateľa.
Rastúci počet incidentov zároveň vyvoláva otázky, či k nim prispievajú klimatické zmeny a nedostatok prirodzenej potravy v horách.