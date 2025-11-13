Čistý hnus: VIDEO Hotelový zamestnanec pral špinavé plachty vo vírivke! Hostia sú pobúrení

FARGO - Rodina, ktorá prišla do hotela Expressway Suites v meste Fargo oddychovať, namiesto relaxu sledovala, ako pracovník hádže posteľnú bielizeň do hotelovej vírivky a mieša ho metlou. Zábery vyvolali masívnu kritickú reakciu.
Z oddychu sa stal šok
Ako uvádza CBS, hostia si najprv mysleli, že zamestnanec vírivku čistí alebo pripravuje na údržbu. Alex Kenmillová opisuje, že spočiatku všetko vyzeralo celkom bežne, no po pár sekundách bolo jasné, že pracovník „perie“ plachty priamo v teplej vode.
Video incidentu sa objavilo na Reddite a okamžite sa rozšírilo. Používatelia reagovali od zhnusenia až po iróniu.
Sociálne siete zaplavila vlna komentárov
Pod videom sa objavili desiatky reakcií. Jeden používateľ sarkasticky napísal: „Bielizeň s kvapkou vírivkového moču. Pochúťka.“ Ďalší dodal: „Aj ploštice si zaslúžia wellness.“ Objavili sa aj komentáre, že možno išlo o „žart na nového zamestnanca“, čo však situáciu nijako nevysvetľuje.
Hotel hovorí o „špeciálnej metóde“
Po kritike sa vedenie Expressway Suites bránilo tým, že ide o postup používaný len pri odolných škvrnách. Pre CBS uviedli, že bielizeň bola vraj predtým riadne vypraná a vírivka sa po použití vypustí a dezinfikuje.
Zástupca pritom doplnil, že takéto čistenie sa obvykle robí počas zatvorenia bazénovej časti, aby hostia neboli prítomní.
Strata dôvery a otázky o hygiene
Internetová diskusia ukázala, že podobné praktiky vážne podkopávajú dôveru hostí. Kritici pripomínajú, že vírivky sú aj za normálnych okolností citlivé na mikrobiálne znečistenie. Teplá voda, filtre a potrubia predstavujú ideálne miesto pre množenie baktérií – preto ich hotely musia čistiť mimoriadne dôsledne.
Predstava, že sa v takej vode „vyplachovali“ hotelové plachty, tak v ľuďoch zanechala odpor aj znepokojenie nad tým, ako hotely dodržiavajú hygienu.