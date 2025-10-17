Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

Finančná správa v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou vyvinula štátnu aplikáciu pre QR platby

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Finančná správa (FS) v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) dokončila vývoj štátnej aplikácie pre QR platby. Riešenie je aktuálne v plne funkčnom systéme a bolo bezplatne poskytnuté výrobcom pokladničných systémov na Slovensku, informovala v piatok FS.

„Vytvorili sme riešenie, ktoré bude technicky spoľahlivé, bezpečné a zároveň ľahko použiteľné pre všetkých podnikateľov. Vďaka úzkej spolupráci s finančnou správou sme vyvinuli aplikáciu, ktorá je aktuálne pripravená na reálne nasadenie v praxi,“ uviedol rektor STU Maximilián Strémy. QR platby predstavujú jednoduchý a bezpečný spôsob, ako zákazník zaplatí svojím smartfónom bez potreby využitia platobného terminálu (POS terminálu). Registračná pokladnica vygeneruje unikátny QR kód, ktorý zákazník naskenuje mobilom. Platba sa automaticky predvyplní a po potvrdení zaplatí.

Systém využíva moderné šifrovacie protokoly a notifikácie cez nový štátny systém Notifikátor okamžitých platieb (NOP), ktorý zabezpečí okamžité potvrdenie o úhrade. Peniaze budú na účte obchodníka podľa FS pripísané v priebehu niekoľkých sekúnd, čo zrýchľuje cash flow a znižuje administratívnu záťaž. Riešenie už poskytla finančná správa zadarmo výrobcom kasových systémov a 1. novembra 2025 začne jej pilotné testovanie v uzavretom režime a 15. januára 2026 odštartuje verejný pilot.

Formu platby si budú môcť zvoliť sami

Od 1. marca budúceho roka musia podnikatelia ponúknuť zákazníkom možnosť bezhotovostnej platby pri nákupoch nad jedno euro. Môžu si však sami vybrať, akú formu zvolia - platbu kartou, vlastné komerčné riešenie alebo štátnu alternatívu cez QR platby. Zákazníci tak získajú rýchlu a pohodlnú možnosť platby aj tam, kde to doteraz nebolo možné - napríklad na trhoch, v stánkoch či malých prevádzkach.

„Rozšírenie QR platieb pomôže navyše obmedziť priestor pre šedú ekonomiku a zvýšiť transparentnosť finančných tokov. Elektronické evidovanie platieb zlepší výber daní bez zvyšovania daňového zaťaženia. Slovensko tak od roku 2026 vstúpi do novej éry bezhotovostných platieb, ktoré prinesú výhody pre podnikateľov, spotrebiteľov aj štát,“ dodal prezident finančnej správy Jozef Kiss.

Viac o téme: PlatbaAplikáciaQR kódFinančná správa (FS)Slovenská technická univerzita (STU)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ďalší PODVOD s dovolenkami:
Ďalší PODVOD s dovolenkami: Snívate o lacnej exotike? Tento web vás môže pripraviť o peniaze!
Domáce
Najvyššia spôsobená škoda v
Najvyššia spôsobená škoda v histórii: Polícia zadržala a obvinila sedem osôb z krátenia DPH pri obchodoch s elektronikou
Zahraničné
Vládna koalícia sama najviac
Vládna koalícia sama najviac prispieva k daňovým únikom, upozornil na to Štefan Kišš
Domáce
Jozef Kiss
Finančná správa pripravila opatrenia na boj s daňovými únikmi v piatich oblastiach, uviedol Jozef Kiss
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Reakcia Andreja Danka na vylúčenie Roberta Fica a strany Smer-SD z európskych socialistov
Reakcia Andreja Danka na vylúčenie Roberta Fica a strany Smer-SD z európskych socialistov
Správy
Kopaničársky jarmek v Starej Turej
Kopaničársky jarmek v Starej Turej
Správy
Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý
Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý
Správy

Domáce správy

Ladislav Kamenický
Minister financií Kamenický očakáva bezproblémové schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu
Domáce
Finančná správa v spolupráci
Finančná správa v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou vyvinula štátnu aplikáciu pre QR platby
Domáce
FOTO Vážna dopravná nehoda v
Vážna dopravná nehoda v Radoli: Cyklistku zrazil nákladiak! Skončila v nemocnici
Domáce
FOTO Prezident Pellegrini ocenil biskupa Rábeka: Po 22 rokoch odchádza z čela vojenského ordinariátu
FOTO Prezident Pellegrini ocenil biskupa Rábeka: Po 22 rokoch odchádza z čela vojenského ordinariátu
Bratislava

Zahraničné

nemecký minister zahraničných vecí
Nemecko a Turecko sa dohodli na užšej spolupráci pri riešení kríz v Gaze, na Ukrajine a v Sýrii
Zahraničné
Portugalský parlament schválil zákon
Portugalský parlament schválil zákon zakazujúci nosenie závojov zakrývajúcich tvár na verejnosti
Zahraničné
pri silnom výbuchu v
Rumunskí hasiči v Bukurešti našli telo tretej obete po výbuchu v obytnej budove
Zahraničné
Čo vás čaká v
Prevratná zmena na ChatGPT: Padnú všetky tabu!
Zahraničné

Prominenti

Protivnú svokru z Dunaja
Protivnú svokru z Dunaja by ste v realite NESPOZNALI: Maskéri v seriáli ju totálne zmenili! FOTO
Domáci prominenti
Eminem
Eminem je opäť ZAMILOVANÝ: Novú lásku pozná roky!
Zahraniční prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Playmate Mináriková po rokoch
Playmate Mináriková po rokoch v spoločnosti: Nový nos... Spoznali by ste ju ešte?!
Domáci prominenti
FOTO Porotkyňa zo SuperStar zahodila
Porotkyňa zo SuperStar zahodila blond hrivu: Krátky zostrih a... veď vyzerá ako Meg Ryan!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Fetiš alebo bizarná záľuba?
Fetiš alebo bizarná záľuba? Šokujúca realita z Floridy: Žena dva roky dojčila nielen svoje dieťa, ale aj MANŽELA!
Zaujímavosti
Aký je sex po
Aký je sex po 60-ke? Podľa odborníkov TAKÝTO
vysetrenie.sk
Nie všetko, čo je
Nie všetko, čo je zdravé, je bezpečné: Ktorý vitamín môže spôsobiť problémy? POZOR na tento populárny doplnok!
Zaujímavosti
Šialený CHAOS na palube:
Šialený CHAOS na palube: Žena po pristátí zablokovala lietadlo a odmietala ho opustiť! Jej dôvod vás POBÚRI
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!

Šport

Hokejová dráma v Košiciach pre Slovan! Bratislava berie dva body po predĺžení a nájazdoch
Hokejová dráma v Košiciach pre Slovan! Bratislava berie dva body po predĺžení a nájazdoch
Tipsport liga
Koniec víťaznej série! Nitra po deviatich triumfoch padla doma so Žilinou
Koniec víťaznej série! Nitra po deviatich triumfoch padla doma so Žilinou
Tipsport liga
Mladý talent namiesto Lobotku: Svalové zranenie otvára dvere v Neapole pre nádejného Škóta
Mladý talent namiesto Lobotku: Svalové zranenie otvára dvere v Neapole pre nádejného Škóta
Serie A
Správa, ktorú chcel počuť celý tenisový svet: Novak Djokovič sa vyjadril k svojej budúcnosti
Správa, ktorú chcel počuť celý tenisový svet: Novak Djokovič sa vyjadril k svojej budúcnosti
ATP

Auto-moto

Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy

Kariéra a motivácia

Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Mzda
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Mzda
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Rady, tipy a triky
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Aké mäso na fašírky? Riaďte sa týmto pravidlom a budú šťavnaté
Aké mäso na fašírky? Riaďte sa týmto pravidlom a budú šťavnaté
Rady a tipy
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Rady a tipy

Technológie

Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
Správy
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
Veda a výskum
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Bezpečnosť
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Armádne technológie

Bývanie

Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň

Pre kutilov

Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Súťaže

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Láska a peniaze: Spôsob, akým míňate, prezradí o dvojici viac, ako ste zrejme tušili
Partnerské vzťahy
Láska a peniaze: Spôsob, akým míňate, prezradí o dvojici viac, ako ste zrejme tušili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tento symbol na autách
Zahraničné
Záhadná rybka na autách: Poznáte jej skutočný význam? Je dôležitý a má tisícročnú históriu
Čo vás čaká v
Zahraničné
Prevratná zmena na ChatGPT: Padnú všetky tabu!
Havária ponorky Titan: Šokujúci
Zahraničné
Havária ponorky Titan: Šokujúci zvrat vo vyšetrovaní! To mení celú situáciu, hrozivé odhalenia
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj prišiel do Bieleho domu: Ukrajina útočila na ropné sklady na Kryme

Ďalšie zo Zoznamu