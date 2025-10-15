Najnovší PRIESKUM mieša karty: Vyhralo by PS pred Smerom! Nekompromisné čísla, nová koalícia by sa rodila ťažko

BRATISLAVA – Ak by sa voľby konali v októbri, vyhrala by strana Progresívne Slovensko so ziskom 21,1 percenta. Nasleduje strana Smer-SSD, ktorú by volilo 20,4 percent voličov a tretia je s výrazným rozdielom mimoparlamentná Republika, ktorá dostala 10,2 percenta hlasov.
Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP pre TA3. Strana Hlas-SD je štvrtá so ziskom 9,5 percenta voličov, nasleduje na piatom mieste hnutie Slovensko so ziskom 7,3 percenta a hnutie KDH, ktoré by volilo 7,1 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostala ešte SaS so ziskom 6,6 percenta.
Tesne pred bránami parlamentu by skončila strana Demokrati, ktorú by volilo 4,8 percenta opýtaných. Aliancia-Szövetség dostala 3,9 percenta, SNS 3,7 percenta a Sme rodina 2,2 percenta. 3,2 percenta oslovených voličov by volilo nejakú inú stranu, ako sú vyššie spomínané.
Voliť by išlo 69,8 percenta voličov, 10,3 percenta sa nevedelo rozhodnúť, komu by dalo hlas a 19,9 percenta voličov by k urnám nešlo.
Ako by to vyzeralo v parlamente
Do parlamentu by sa tak dostalo sedem strán. Najviac kresiel by malo PS – 39. Smer-SSD by mal o dve menej, 37. Republika by mala 19 mandátov a Hlas-SD by obsadil 17 kresiel. Hnutie Slovensko a KDH by mali zhodne po 13 stoličiek a SaS by obsadila 12 stoličiek v parlamente.
Na to, aby PS zostavilo vládu so stranami súčasnej opozície, potrebovalo by k tomu KDH, SaS a aj Matovičovo Slovensko. Bez neho by mali iba 64 hlasov, s hnutím Slovensko by mali tesnú väčšinu 77 poslancov v NR SR.
Na druhej strane Smer-SSD by s Hlasom vládnuť nevedel. Nepomohla by im ani spolupráca s Republikou, dokopy by tieto tri strany mali iba 73 poslancov.
Prieskum sa uskutočnil v dňoch 8. – 12. októbra 2025 na vybranej skupine 2 300 opýtaných.