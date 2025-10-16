PS má obavy o osud Špecializovaného trestného súdu: Chce predložiť uznesenie na odsúdenie úvah o jeho zrušení

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS nepovažuje úvahy koaličných predstaviteľov o zrušení Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) za náhodu. Má obavy o osud orgánu. Do Národnej rady (NR) SR chce preto predložiť uznesenie, ktorým by poslanci odsúdili takéto výroky a postavili sa za ŠTS. Vyplýva to z vyjadrenia poslankyne Zuzany Števulovej (PS) na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Do NR SR predložíme uznesenie, ktorým vyzveme NR SR, aby sa postavila za nezávislosť ŠTS, aby ostro odsúdila výroky vládnych predstaviteľov, ktoré hovoria o jeho možnom zrušení a aby potvrdila trojdelenie moci v štáte na zákonodarnú, výkonnú a súdnu, ktorá je základom právneho štátu,“ vyhlásila.
Števulová poukázala na to, že ŠTS rieši najzávažnejšie trestnoprávne kauzy. „Vrátane káuz, ktoré sa týkajú ľudí blízkych tejto vládnej koalícii,“ podotkla. Nepovažuje preto za náhodu úvahy o zrušení orgánu z prostredia koalície. Upozornila pritom na vyjadrenie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Poukázala v tejto súvislosti na to, že advokátska kancelária, ktorej je Kaliňák spolumajiteľom, zastupuje obžalovaného Daniela Bombica a jeho vec sa preberá pred ŠTS. Hovorila o konflikte záujmov.
Rozhodnutia ŠTS kritizoval a opodstatnenosť súdu spochybnil šéf rezortu obrany Kaliňák v súvislosti s verdiktmi súdu o väzbe pre Daniela Bombica, ktorý čelí obžalobe z extrémistickej trestnej činnosti. Europoslanec Ľuboš Blaha zasa poznamenal, že je potrebné zrušiť nielen ŠTS, ale rovnako aj paragrafy Trestného zákona o tzv. extrémizme.