Zoro Kollár vraj prekukol Gašparových ľudí: Skrat krátko po odovzdaní podpisov na stranu, už ma SLEDUJÚ!

BRATISLAVA - Šok u nováčika na slovenskej politickej scéne. Krátko po odovzdaní podpisov občianskeho združenia Právo na pravdu v snahe založiť politickú stranu sa jej samotný líder Zoroslav Kollár potýka s problémami. Sledujú ho vraj ľudia Pavla Gašpara!
Kollár vo videu totiž vyhlásil, že len niekoľko dní po odovzdaní podpisov ho vraj "sleduje Slovenská informačná služba a vie o tom". "Nenechám sa zastrašiť. Je to pre mňa dôkaz, že robíme dobrú prácu," napísal v statuse, no vo videu toho povedal ešte oveľa viac. "Od dnešného dňa, 14.10., ma oficiálne sleduje a monitoruje Slovenská informačná služba. Je mi úprimne ľúto, že vy ostatní sa nemôžete tak bezpečne cítiť na Slovensku, ako ja. Viem o tom, nevyrušuje ma to a nenechám sa tým zastrašiť," zopakoval pokojným hlasom vo videu pravdepodobne budúci predseda vznikajúcej strany.
Prinesiem im koláčiky a deku, aby im nebola zima, vysmial sa údajnej sledovačke Kollár
Kollár má za sebou už súdne pojednávania, kde figuroval aj bývalý šéfom SIS Vladimír Pčolinský, no nateraz je ťažko povedať, na základe čoho tak presvedčivo hodnotí inciovanie samotného sledovania. Sám si myslí, že založením strany vraj niekomu "stúpili na otlak". Následne sa potenciálnym sledovačkám otvorene vysmial. "Odkaz tým chlapcom, ktorí ma budú sledovať a monitorovať - pravdepodobne nebude žiadne babie leto, takže si vás budem veľmi pozorne všímať. A ak by bolo chladno, tak vám prinesiem koláčiky, kávičku a možno aj teplú deku, aby ste mi neprechladli," vyslal odkaz do radov SIS Kollár.
Kollár sa tiež vo videu vyznal z toho, že ľutuje, ak nejakým spôsobom prispel k vzniku súčasnej vládnej koalície. Je známe, že sa okrem iného aj po sériách jeho videí do parlamentu nedostalo napríklad ani hnutie Sme rodina.
O komentovanie tohto videa sme požiadali aj tlačové oddelenie SIS, ktoré sa však doteraz k predmetnému vyhláseniu Kollára nevyjadrilo. Avšak, za predpokladu, že by hypoteticky išlo o skutočné sledovanie, nemožno čakať, že by sa SIS k tomu akokoľvek vyjadrila už len z podstaty veci a procesného fungovania tejto inštitúcie.