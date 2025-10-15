Kasína pokračujú napriek plánovanému zákazu, uviedol Šipoš: Vláda odignorovala ľudí

BRATISLAVA - To, že v Bratislave hazard nakoniec neskončí a kasína budú pokračovať, sa dnešným rozhodnutím vlády SR stalo realitou. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii opozičný poslanec Michal Šipoš (Slovensko - Za ľudí), podľa ktorého tak vládni predstavitelia odignorovali všetkých občanov, obyvateľov Bratislavy, mestských poslancov, primátora a ďalších ľudí.
archívne video
„Tentoraz, kedy by v podstate koncom tohto mesiaca a na prelome mesiacov skončili všetky licencie, tak oni dnešným rozhodnutím rozhodli o tom, že predĺžia všetky licencie na hazard o šesť mesiacov, umožnia prevzatie kasínových licencií Tiposom s ďalším predĺžením o šesť rokov a ešte pridávajú dodatočných 12 mesiacov na premiestnenie tých kasín do hotelov,“ priblížil opozičný poslanec.
Toto rozhodnutie vníma Šipoš ako zradu samospráv a obyvateľov Slovenska. Tam, kde si ľudia demokraticky odhlasovali zákaz hazardu, môžu kasína a herne naďalej pokračovať, podčiarkol. Zodpovednosť za toto nesie podľa Šipoša minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý), ktorý podľa slov opozičného poslanca tlačil na prijatie tohto materiálu.