Šaško na tlačovej konferencii oznámil zásadný prelom: Pacienti s cystickou fibrózou majú dôvod na radosť!

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rozšírilo úhradu inovatívnej liečby cystickej fibrózy z verejného zdravotného poistenia. Liečba bude po novom dostupná už pre deti od dvoch rokov a pre širšie spektrum genetických mutácií spôsobujúcich toto ochorenie.
Zvyšuje sa tak šanca na spomalenie progresie ochorenia a zlepšenie kvality života pacientov. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) s tým, že Slovensko bolo poslednou európskou krajinou, kde doteraz nebolo možné nastaviť pacientov na túto novú liečbu už od dvoch rokov.
