Najvyšší súd uložil Gyönyörovej 2,5 roka väzenia: Išlo o pokusy ublíženia na zdraví

BRATISLAVA - Dôchodkyňa Terézia Gyönyörová zo Šiah (okres Levice) dostala za viaceré pokusy o ublíženie na zdraví troch osôb a podvody úhrnný 2,5-ročný trest väzenia. Najvyšší súd (NS) SR v utorok upravil právnu kvalifikáciu a preto aj výrazne zmiernil pôvodne uložený 25-ročný trest väzenia. Rozsudok je právoplatný.
Keďže si odsúdená odpykala viac ako dva roky vo väzení, zostáva jej vykonať už len zvyšný trojmesačný trest. Predseda senátu NS Peter Paluda na utorkovom verejnom zasadnutí informoval, že súd neprijme rozhodnutie o dodaní Gyönyörovej do výkonu trestu, pretože očakáva, že si odsúdená podá žiadosť o podmienečné prepustenie.
Gyönyörová je vinná z pokračovacieho prečinu podvodu
Gyönyörová je vinná z pokračovacieho prečinu podvodu, pričom spôsobená škoda bola vyčíslená na takmer 150.000 eur. Tiež z pokračovacieho prečinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Má tiež povinnosť nahradiť viacerým poškodeným škodu.
Pôvodne dostala Gyönyörová 25-ročný trest väzenia, keďže pokusy o ublíženie na zdraví boli kvalifikované ako pokusy o úkladnú vraždu. Dovolací súd však v januári 2025 zrušil rozsudok z novembra 2022 a NS SR prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.