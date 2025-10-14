Slovensko sa rúti podľa SaS do kolapsu: Vláda klame, zadlžuje a ničí dôveru v štát

BRATISLAVA - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) na otvorení októbrovej schôdze Národnej rady (NR) SR upozorňuje, že Slovensko čelí ekonomickému úpadku, rastúcej frustrácii občanov a bezprecedentnému rozvratu právneho štátu. Kým vláda hovorí o stabilite a konsolidácii, podľa SaS v skutočnosti len zvyšuje dane, zadlžuje krajinu a kryje vlastné zlyhania.
„Začala sa ďalšia schôdza parlamentu. Tá predchádzajúca bola o zdražovaní a znižovaní životnej úrovne, schovaná pod slovom konsolidácia. Táto schôdza bude o štátnom rozpočte a ekonomickom kolapse krajiny. Stále sa pýtame ministra (financií Ladislava) Kamenického (Smer-SD) – kde sú všetky tie peniaze, ktoré vláda vybrala za posledné dva roky cez vyššie dane, odvody či transakčné poplatky? Vidíme ich na nových cestách, v nemocniciach? Nie. A teraz pripravujú ďalší rozpočet, ktorý Slovensko potopí ešte hlbšie,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling.
Vláda ohýba realitu, upozornil Viskupič
Podpredseda strany Marián Viskupič upozornil, že vláda sa hrá s verejnými financiami ako s kartami v kasíne. „Najskôr bol rozpočet prísne tajný, teraz ho chcú rýchlo schváliť, lebo sa boja občanov. Je to zákon roka, no podľa mňa skôr podvod roka. Rozpočet je zlý, neudržateľný, postavený na falošných číslach. Tento rok bude výber daní o miliardu (eur) nižší, než sa plánovalo, a napriek tomu chce vláda v budúcom roku vybrať ešte o 1,5 miliardy eur viac. Neexistuje žiadny vesmír, v ktorom by sa im to podarilo. Sme svedkami ohýbania reality,“ uviedol Viskupič.
Rozpočet podľa Viskupiča neobsahuje reformy, ale len rast výdavkov a byrokracie. „Samotná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť označila rozpočet za nerealistický. To je škandál. My v SaS hovoríme jasne – tento rozpočet treba stiahnuť a pripraviť nový, realistický, založený na dátach. Inak hrozí ekonomický kolaps. Ak ho vláda prijme, spôsobí ľuďom len chudobu, drahšie potraviny, vyššie dane a rozvrat verejných financií,“ doplnil Viskupič.
Chceme vedieť, kam miznú európske peniaze
Poslanec NR SR za SaS Alojz Hlina ocenil, že Výbor NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie nakoniec schválil prieskum na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). „Zmysel má vytrvalá, poctivá práca. Prieskum nakoniec bude, nielen chlebíčkové posedenie, ako to chcel minister. A my sa budeme pýtať. Chceme vedieť, kde končia európske peniaze a kto stavia haciendy za milióny,“ dodal Hlina.