Poslanci ukončili prvú časť rozpravy k návrhu zákona o štátnom rozpočte: Ústne sa do diskusie prihlásilo 32 poslancov

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok dopoludnia ukončili prvú časť rozpravy k návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok, do ktorej bolo písomne prihlásených viac ako 50 zákonodarcov. Ústne sa do diskusie prihlásilo ešte 32 poslancov. Na svoje vystúpenie majú 10 minút, ostatní na nich môžu reagovať vo faktických poznámkach s dĺžkou dve minúty.
Rozprava o návrhu rozpočtu začala v utorok (14. 10.) podvečer. V stredu (15. 10.) na základe schválenej úpravy rokovacieho času diskutovali poslanci do polnoci. Podobné to bude aj vo štvrtok, pokiaľ rozpravu neukončia do 20.00 h. Ak by skončili ešte pred polnocou, o ďalších návrhoch z programu schôdze sa začne rokovať až na druhý deň ráno. O rozpočte by sa mohlo podľa predpokladov hlasovať budúci týždeň v utorok (21. 10.).
