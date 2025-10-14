Polícia obvinila dvoch mužov: Ide o prevádzačstvo na slovensko-ukrajinskej hranici

PETROVCE - Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP) Prezídia Policajného zboru zadržala v obci Petrovce v okrese Sobrance jednu podozrivú osobu v súvislosti s nelegálnym prevádzačstvom. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, k zadržaniu došlo 10. októbra. Vyšetrovateľ následne obvinil dvoch mužov, občanov Slovenskej republiky, zo zločinu prevádzačstva spáchaného formou spolupáchateľstva.
„Podľa zistení vyšetrovateľa obvinení muži mali 9. októbra 2025 pomáhať trom osobám, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky ani osobami s trvalým pobytom na území Slovenska, pri nedovolenom prekročení štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou,“ uviedla hovorkyňa s tým, že za svoju činnosť mali získať finančnú odplatu v presne nezistenej výške.
Zadržanie osôb
Zadržanie osôb bolo výsledkom koordinovanej operatívno-pátracej akcie príslušníkov Oddelenia operatívnej činnosti a vyšetrovania Východ v spolupráci s Mobilnou zásahovou jednotkou Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach. Po zadržaní prvej podozrivej osoby polícia stotožnila a následne zadržala aj druhého podozrivého.
„Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ podal podnet prokurátorovi na vzatie obvinených do väzby. Dozor vykonávajúci prokurátor sa s návrhom stotožnil a Okresný súd Michalovce rozhodol o vzatí oboch osôb do väzby,“ doplnila Vilhanová. V prípade dokázania viny obom obvineným mužom hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.